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Киргизия обвинила Таджикистан в новых обстрелах

Киргизия: Таджикистан возобновил обстрелы после соглашения о прекращении огня
Бишкек обвинил Душанбе в нарушении соглашений и обстрелах. По данным Киргизии, Таджикистан применил ракетные системы залпового огня. Ранее на полях ШОС президенты двух стран договорились отвести силы от госграницы
Фото: Владимир Воронин / AP
Фото: Владимир Воронин / AP

Таджикские военные снова начали обстреливать пограничников Киргизии в населенных пунктах Жаны-Жер и Кулунду в Лейлекском районе, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня. Об этом сообщили в киргизской погранслужбе.

«В Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня (РСЗО). Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры для полного прекращения огня и деэскалации инцидентов», — отметили в погранслужбе Киргизии.

Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное
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Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 1 тыс. км, между странами не урегулирован вопрос о демаркации 460 км. Из-за этого в приграничных районах регулярно происходят столкновения между погранслужбами двух стран и местными жителями.

Обстрелы приграничных позиций и населенных пунктов продолжаются с утра 16 сентября, стороны выдвигают взаимные обвинения. Киргизия сообщала об ударах по Лейлекскому и Баткенскому районам Баткенской области, Таджикистан передавал, что обстрелам подверглись Исфаринский и Гафуровский районы Согдийской области — эти регионы граничат друг с другом. По данным киргизских пограничников, таджикская сторона применяет авиацию, РСЗО и тяжелую бронетехнику, Душанбе настаивает, что киргизские военные ведут интенсивный обстрел из всех видов оружия.

Киргизский Минздрав сообщал о 31 пострадавшем, таджикская сторона говорила о пяти пострадавших военных и одном погибшем пограничнике.

Бишкек и Душанбе согласовывали прекращение огня, однако этот режим нарушался. Днем таджикский президент Эмомали Рахмон и киргизский лидер Садыр Жапаров договорились поручить прекратить огонь, отвести войска с линии соприкосновения, а также ускорить работу комиссии по демаркации и делимитации границы.

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