Число раненых киргизцев при обстреле у границы превысило 30 человек

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Число пострадавших в результате конфликта на киргизско-таджикской границе граждан Киргизии выросло до 31, сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Минздрав страны.

Всех их направили в Баткенскую областную больницу.

Ранее сообщалось о жертвах и со стороны Таджикистана: «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на местную больницу привел данные об одном погибшем пограничнике, «Азия плюс» также со ссылкой на данные медиков указала, что ранения получили пять военных.

Обе страны сообщили об обстрелах утром 16 сентября. В Киргизии были атакованы Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области, в Таджикистане — Исфаринский и Гафуровский районы Согдийской области. Оба региона граничат друг с другом.

Несмотря на договоренности о прекращении огня, Душанбе и Бишкек заявляют, что обстрелы продолжаются. Киргизские пограничники утверждают, что таджикская сторона использует «тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию». Их таджикские коллеги также сообщают, что со стороны Киргизии продолжаются обстрелы «интенсивным огнем из всех видов оружия», передает «Азия-Плюс».

При этом стороны ведут переговоры, уже состоялись контакты на уровне МИД и глав Государственных комитетов национальной безопасности. Также за ситуацией наблюдает Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).