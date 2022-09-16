Число раненых киргизцев при обстреле у границы превысило 30 человек

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 59,62 (-0,22) Инвестиции, 15 сен, 15:53
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 59,67 (-0,11) Инвестиции, 15 сен, 15:53
В Новой Москве планируют построить стрелково-охотничий клуб Город, 12:04
Будь как Netflix: как разработать эффективную рекомендательную систему Pro, 12:02
Эксперты выявили пятикратный рост мошенничества с трансляциями на YouTube Технологии и медиа, 12:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:01
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 11:55
В ЦИАН назвали крупные города России с наибольшим ростом цен на землю Недвижимость, 11:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:50
Путин заявил о готовности бесплатно передать удобрения бедным странам Политика, 11:46
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Нурмагомедов предрек отказ бразильца от чемпионского боя UFC с Махачевым Спорт, 11:44
Курс британского фунта к доллару упал до минимума за 37 лет Инвестиции, 11:43
Курс Ethereum в старой сети вырос до $16 тыс. Крипто, 11:42
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД 11:39
Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное Политика, 11:38
Почему сильный доллар стал проблемой для всего мира — The Economist Pro, 11:37
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Число раненых киргизцев при обстреле у границы превысило 30 человек

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости
Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Число пострадавших в результате конфликта на киргизско-таджикской границе граждан Киргизии выросло до 31, сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на Минздрав страны.

Всех их направили в Баткенскую областную больницу.

Ранее сообщалось о жертвах и со стороны Таджикистана: «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на местную больницу привел данные об одном погибшем пограничнике, «Азия плюс» также со ссылкой на данные медиков указала, что ранения получили пять военных.

Киргизия обвинила Таджикистан в новых обстрелах после перемирия
Политика

Обе страны сообщили об обстрелах утром 16 сентября. В Киргизии были атакованы Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области, в Таджикистане — Исфаринский и Гафуровский районы Согдийской области. Оба региона граничат друг с другом.

Несмотря на договоренности о прекращении огня, Душанбе и Бишкек заявляют, что обстрелы продолжаются. Киргизские пограничники утверждают, что таджикская сторона использует «тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию». Их таджикские коллеги также сообщают, что со стороны Киргизии продолжаются обстрелы «интенсивным огнем из всех видов оружия», передает «Азия-Плюс».

При этом стороны ведут переговоры, уже состоялись контакты на уровне МИД и глав Государственных комитетов национальной безопасности. Также за ситуацией наблюдает Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Christian Petersen / Getty Images Какие ИТ-специалисты нужны России и как сильно релокация бьет по отрасли
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сделки с недружественными лицами: как теперь продают доли в ООО
Статьи
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Юань все дешевле: стоит ли россиянам покупать валюту КНР
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Какие навыки важны для российских работодателей, но бесполезны в Европе
Статьи
Теги
Киргизия Таджикистан обстрелы
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кадры столкновений на границе Киргизии и Таджикистана
Политика
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Политика
В Таджикистане пограничник погиб в перестрелке на границе с Киргизией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter