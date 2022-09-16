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Из приграничных сел Киргизии началась эвакуация из-за обстрелов

Погранслужба Киргизии сообщила об обстрелах по всему периметру границы с Таджикистаном
Таджикская сторона ведет огонь по всему периметру границы, заявили киргизские пограничники. Несколько военнослужащих ранены. Погранвойска Таджикистана в свою очередь обвинили киргизских военных в обстрелах погранзастав

Жителей приграничных сел Киргизии — Борбордук, Арка, Жаштык и Достук (Лейлекский район) — начали эвакуировать вглубь страны, сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем телеграм-канале.

Погранслужба ГКНБ республики заявила, что таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру границы в Баткенском районе, обвинив ее в нарушении договоренностей.

«Пограничная служба ГКНБ КР призывает таджикскую сторону прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира», — говорится в сообщении.

По предварительным данным властей Баткенской области, в ходе перестрелки четверо киргизских пограничников получили ранения.

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Фото:Сыргак Бактыяров / РИА Новости

О том, что со стороны Таджикистана начались обстрелы киргизских позиций, включая погранзаставу, служба сообщила утром 16 сентября.

В частности, огонь велся по киргизским позициям в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового оружия. Позднее пограничная застава Кок-Таш подверглась минометному обстрелу. Стрельбу также открыли по пограничной заставе Самаркандек, расположенной в местности Паскы-Арык.

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Затем под обстрел попали местности Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района.

В пресс-службе пограничных войск ГКНБ Таджикистана, в свою очередь, сообщили, что утром 16 сентября киргизские военнослужащие погранзаставы Кок-Таш «в нарушение договоренности» обстреляли пограничную заставу «Душанбе» республики. Кроме того, киргизские военные совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд города Исфара, Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района, передает агентство «Ховар».

Стороны договорились о прекращении огня, но, по данным таджикской стороны, несмотря на это, киргизские военные продолжают обстреливать территорию страны.

Последний раз ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострялась 14 сентября. Киргизская погранслужба тогда сообщила, что обнаружила таджикских пограничников в деревне Булак-Баши в Баткенском районе. Те заняли позиции на участке границы, нарушив договоренности. Требование киргизской стороны покинуть территорию они проигнорировали, после чего открыли огонь из минометов.

В свою очередь пресс-секретарь администрации города Исфары Зубайдулло Шомадов заявил, что военнослужащие Киргизии «без каких-либо оснований» открыли стрельбу в сторону таджикских пограничников, несших службу в этой местности. Те начали стрелять в ответ. В результате перестрелки погиб сотрудник погранслужбы Таджикистана, еще несколько были ранены.

Стороны сообщали о еще нескольких боестолкновениях в тот же день.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Киргизии Таджикистан обстрелы
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