Из приграничных сел Киргизии началась эвакуация из-за обстрелов
Жителей приграничных сел Киргизии — Борбордук, Арка, Жаштык и Достук (Лейлекский район) — начали эвакуировать вглубь страны, сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем телеграм-канале.
Погранслужба ГКНБ республики заявила, что таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру границы в Баткенском районе, обвинив ее в нарушении договоренностей.
«Пограничная служба ГКНБ КР призывает таджикскую сторону прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира», — говорится в сообщении.
По предварительным данным властей Баткенской области, в ходе перестрелки четверо киргизских пограничников получили ранения.
О том, что со стороны Таджикистана начались обстрелы киргизских позиций, включая погранзаставу, служба сообщила утром 16 сентября.
В частности, огонь велся по киргизским позициям в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового оружия. Позднее пограничная застава Кок-Таш подверглась минометному обстрелу. Стрельбу также открыли по пограничной заставе Самаркандек, расположенной в местности Паскы-Арык.
Затем под обстрел попали местности Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района.
В пресс-службе пограничных войск ГКНБ Таджикистана, в свою очередь, сообщили, что утром 16 сентября киргизские военнослужащие погранзаставы Кок-Таш «в нарушение договоренности» обстреляли пограничную заставу «Душанбе» республики. Кроме того, киргизские военные совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд города Исфара, Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района, передает агентство «Ховар».
Стороны договорились о прекращении огня, но, по данным таджикской стороны, несмотря на это, киргизские военные продолжают обстреливать территорию страны.
Последний раз ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострялась 14 сентября. Киргизская погранслужба тогда сообщила, что обнаружила таджикских пограничников в деревне Булак-Баши в Баткенском районе. Те заняли позиции на участке границы, нарушив договоренности. Требование киргизской стороны покинуть территорию они проигнорировали, после чего открыли огонь из минометов.
В свою очередь пресс-секретарь администрации города Исфары Зубайдулло Шомадов заявил, что военнослужащие Киргизии «без каких-либо оснований» открыли стрельбу в сторону таджикских пограничников, несших службу в этой местности. Те начали стрелять в ответ. В результате перестрелки погиб сотрудник погранслужбы Таджикистана, еще несколько были ранены.
Стороны сообщали о еще нескольких боестолкновениях в тот же день.