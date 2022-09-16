Киргизия обвинила Таджикистан в новых обстрелах после перемирия

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Таджикистан возобновил обстрелы по всему периметру киргизско-таджикской границы, заявила пограничная служба Киргизии в Telegram.

«По всему периметру киргизско-таджикской границы в Баткенской области идут ожесточенные боестолкновения. Таджикская сторона использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗУ) и авиацию», — говорится в заявлении ведомства, которое также уточняет, что киргизские военные отражают атаки.

Приграничный конфликт разгорелся между странами в ночь на 16 сентября, однако к утру стороны договорились о прекращении огня, сообщал Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Переговоры вели министры иностранных дел двух стран и главы ГКНБ.

Несмотря на то, что режим начал действовать с 7.00 мск (10.00 по местному времени), Таджикистан обстрелы не прекратил, утрверждают в ведомстве.

Таджикистан также заявил, что Киргизия обстрелы не прекратила.

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