Пашинян обсудил с Путиным и Блинкеном конфликт Армении и Азербайджана

Фото: Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

По словам Пашиняна, в данный момент на границе «относительно спокойно», однако ситуация остается «очень напряженной».

Об этом же премьер Армении сообщил в ходе телефонного звонка госсекретарю США Энтони Блинкену. Глава Госдепа, следует из сообщения на сайте правительства Армении, подтвердил готовность США содействовать миру и диалогу.

Материал дополняется.