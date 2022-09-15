Politico узнало о планах Пелоси посетить Армению
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в выходные посетит Армению, пишет Politico со ссылкой на источники.
Политик встретится в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими официальными лицами. Сопровождать Пелоси в поездке будет конгрессвумен Джеки Спейер — американка с армянскими корнями по материнской линии.
Замглавы администрации Пелоси Дрю Хэммилл в ответ на запрос Politico сказал, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о визите политика из соображений безопасности.
В ночь на 13 сентября началось очередное обострение конфликта Армении и Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе за пределами непризнанной Нагорно-Карабахской республики — впервые с осени 2020 года. Ереван сообщал о 105 погибших, с азербайджанской стороны погиб 71 военнослужащий. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН, причем у ОДКБ республика попросила в том числе военную помощь.
Пашинян в ходе выступления в парламенте 14 сентября заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира, но затем подчеркнул, что никаких документов с Азербайджаном подписывать не будет. После высказываний премьера несколько сотен жителей Армении вышли на улицы Еревана. Протестующие обвинили власти в несоблюдении интересов Армении и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха).
США после начала нового витка конфликта призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия. Пашинян поговорил по телефону с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Последний выразил готовность способствовать мирному урегулированию.
Ночь на 15 сентября, по данным армянской стороны, прошла без происшествий. Баку и Ереван договорились продолжить переговоры.
В августе Пелоси посетила Тайвань, который официальный Пекин считает частью КНР. Власти Китая выразили протест из-за визита и провели военные учения рядом с островом. В США заявили, что таким образом хотят выразить поддержку Тайбею, хотя и придерживаются политики «одного Китая».