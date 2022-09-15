Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ второй день обстреливают Красный Хутор

Гладков сообщил, что ВСУ второй день обстреливают село Красный Хутор

По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей улиц, находящихся рядом с украинской границей, отселили еще вчера, когда начались обстрелы, сообщил Гладков

Фото: сервис Google Street View

Вооруженные силы Украины вновь обстреливают приграничное село Красный Хутор, сообщил в своем телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По докладу главы поселения, новые разрушения есть в 14 домовладениях. Предварительно, пострадавших нет. Жители улиц, проходящих вдоль границы, еще вчера были отселены», — написал губернатор.

Об обстрелах Красного Хутора Гладков сообщал и накануне, 14 сентября. Это село находится в паре километров от границы с Харьковской областью Украины.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. С того времени власти граничащих с Украиной регионов не раз сообщали об обстрелах.

В Белгородской области помимо приграничных сел взрывы были слышны и в Белгороде. Гладков объяснял их работой системы ПВО. С апреля в регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. Он также введен в Брянской и Курской областях и на севере Крыма. На фоне обстрелов Гладков поручил региональному правительству проверить входы в подвалы Белгорода, которые могут использоваться в качестве укрытий.