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Белгородский губернатор сообщил об обстреле второго за день села

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле второго за день села
В результате обстрела произошел пожар на таможенном терминале. По предварительным данным, никто не пострадал
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Под обстрел в Белгородской области попал еще один населенный пункт — приграничное село Нехотеевка, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Изначально губернатор сообщал, что один из снарядов попал по неработающей заправке и там начался пожар. Позже он уточнил, что в результате обстрела пострадал таможенный терминал, а не заправка.

Ранее 15 сентября губернатор сообщил об обстреле приграничного села Красный Хутор. По словам Гладкова, украинские военные обстреливают населенный пункт второй день подряд. О пострадавших не сообщалось. Как отметил глава региона, накануне жителей улиц, находящихся рядом с украинской границей, отселили.

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Село Нехотеевка, об обстреле которого сообщил Гладков, находится менее чем в километре от границы с Харьковской областью Украины. Вместе с селом Журавлевка оно входит в Журавлевское сельское поселение.

Весной на фоне обстрелов власти вывезли жителей этого поселения и разместили их в гостиницах в других городах области. Однако некоторые все же решили остаться. 13 сентября Гладков призвал этих жителей эвакуироваться.

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Позже в тот же день губернатор сообщил, что Журавлевка попала под обстрел ВСУ. По его словам, украинские силы обстреливают «пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков село Украина ВСУ Военная операция на Украине
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