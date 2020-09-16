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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко назвал мифом самоорганизацию общества на акциях в Белоруссии

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Спонтанная самоорганизация общества, утверждения о нелегитимности выборов президента и «вызревание так называемой революционной ситуации» в Белоруссии — это мифы. Такое мнение высказал объявленный ЦИК президент республики Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны во Дворце Независимости, передает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, митинги, которые начались в стране после выборов президента 9 августа не являются «чем-то неожиданным и новым» для властей. В качестве примера он пример ситуацию в 1990-х, когда «тысячи и тысячи людей выходили на улицы, переворачивали машины, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям».

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Политика
Александр Лукашенко

«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — все это мифы», — заверил Лукашенко, добавив, что их «напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года».

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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, революция, акции протеста
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