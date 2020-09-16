Кремль оценил гарантии Тихановской для Лукашенко

По его словам, в своей стране легитимный президент в гарантиях не нуждается. Ранее о возможных гарантиях Лукашенко говорила Светлана Тихановская

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью Светланы Тихановской, в котором она заявила о готовности оппозиции предоставить гарантии безопасности действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, передает ТАСС.

«Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии», — сказал он.

Ранее Тихановская, отвечая на вопрос корреспондента издания Lb.ua, заявила, что существует вероятность предоставления Лукашенко гарантий безопасности, «если он уйдет мирно, по-человечески».

«Можно даже сказать, уверенность в этом есть. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — сказала Тихановская.

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