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Кремль оценил гарантии Тихановской для Лукашенко

По его словам, в своей стране легитимный президент в гарантиях не нуждается. Ранее о возможных гарантиях Лукашенко говорила Светлана Тихановская
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью Светланы Тихановской, в котором она заявила о готовности оппозиции предоставить гарантии безопасности действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, передает ТАСС.

«Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии», — сказал он.

Ранее Тихановская, отвечая на вопрос корреспондента издания Lb.ua, заявила, что существует вероятность предоставления Лукашенко гарантий безопасности, «если он уйдет мирно, по-человечески».

«Можно даже сказать, уверенность в этом есть. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — сказала Тихановская.

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«Мы просто хотим, чтобы либо этот человек ушел, либо чтобы начался диалог о передаче власти временному управлению и проведении новых свободных выборов», — отметила она. При этом она заверила, что в случае ухода Лукашенко «многие из тех, кто работает сейчас в правительстве, наверняка останутся на своих местах». «Кардинальных перестановок не будет. Если люди хотят работать, они будут работать. Только уже на благо белорусов», — сказала Тихановская.

Ранее в интервью российским СМИ Лукашенко признал, что «немного пересидел в президентском кресле», но «просто так он не уйдет». «Если я уйду, моих сторонников будут резать», — предположил он.

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Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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Фото:Василий Федосенко / Reuters

По итогам президентских выборов в Белоруссии ЦИК страны назвал их победителем Лукашенко. С этим не согласились сторонники оппозиции, которые заявили о победе Тихановской. Последняя спустя несколько дней после выборов покинула Белоруссию и переехала в Литву. Она утверждала, что сделала это под давлением.

Президент Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 10 августа, еще до оглашения официальных итоговых результатов. Российский лидер выразил надежду на то, что деятельность Лукашенко будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений между двумя странами.

Автор
Артем Филипенок
Александр Лукашенко Дмитрий Песков Светлана Тихановская
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