Протесты в Белоруссии , 08 сен, 13:38
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Журналист процитировал Лукашенко: «Возможно, немного пересидел»
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью представителям российских СМИ не исключил, что уже слишком долго находится у власти. Его слова в эфире телеканал "Россия 1" пересказал один из журналистов Евгений Рожков.
«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь», — процитировал он Лукашенко.
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