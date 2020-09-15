СМИ узнали о новых назначениях в правительстве нового премьера Японии

Есихидэ Суга (Фото: Nicolas Datiche / Getty Images)

Пост генерального секретаря кабинета министров Японии вместо избранного председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суги может получить министр здравоохранения Японии Кацунобу Като. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Суги после назначения на пост премьер-министра рассматривает возможность назначить министра здравоохранения Кацунобу Като главным секретарем кабинета министров.

При этом некоторых из действующих министров он собирается оставить на своих постах. Среди тех, кто останется в правительстве, будет министр финансов Таро Асо и глава МИДа Тошимицу Мотеги, когда Суга сформирует 16 сентября кабмин, добавили источники агентства. Политика новой главы партии и будущего премьер-министра будет направлена на борьбу с пандемией коронавируса и укрепление экономики.

Собеседники Jiji Press отметили, что председатель комитета по выборной стратегии ЛДП Шимомура Хакубун вероятно получит пост председателя совета по политическим исследованиям партии. Кроме того, по их данным, глава конституционной комиссии палаты представителей Сато Цутому может быть назначен председателем Генерального совета ЛДП.