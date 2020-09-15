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Политика ,  
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СМИ узнали о новых назначениях в правительстве нового премьера Японии

Есихидэ Суга
Есихидэ Суга (Фото: Nicolas Datiche / Getty Images)

Пост генерального секретаря кабинета министров Японии вместо избранного председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суги может получить министр здравоохранения Японии Кацунобу Като. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Суги после назначения на пост премьер-министра рассматривает возможность назначить министра здравоохранения Кацунобу Като главным секретарем кабинета министров.

При этом некоторых из действующих министров он собирается оставить на своих постах. Среди тех, кто останется в правительстве, будет министр финансов Таро Асо и глава МИДа Тошимицу Мотеги, когда Суга сформирует 16 сентября кабмин, добавили источники агентства. Политика новой главы партии и будущего премьер-министра будет направлена на борьбу с пандемией коронавируса и укрепление экономики.

Собеседники Jiji Press отметили, что председатель комитета по выборной стратегии ЛДП Шимомура Хакубун вероятно получит пост председателя совета по политическим исследованиям партии. Кроме того, по их данным, глава конституционной комиссии палаты представителей Сато Цутому может быть назначен председателем Генерального совета ЛДП.

Правящая партия Японии выбрала преемника ушедшего Синдзо Абэ
Политика
Ёсихидэ Суга

Ранее нового лидера партии во время голосования поддержали 377 из 535 депутатов. За место также боролись и экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, и бывший министр обороны и сельского хозяйства страны Сигэру Исиба. Они набрали 89 и 68 голосов соответственно.

Победа Сугу означает то, что 16 сентября после парламентского голосования он будет новым премьер-министром Японии вместо Синдзо Абэ, который объявил о своей отставке из-за ухудшения состояния здоровья.

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В конце августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку из-за обострения своего хронического язвенного колита. Он считается самым молодым премьер-министром за всю историю страны. Абэ занял этот пост в 2006 году, когда ему было 52 года. Через год он ушел в отставку из-за обострения язвенного колита. В 2012 году он вернулся к работе в правительстве на свою должность.

Теги: Япония, Синдзо Абэ, Парламент
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