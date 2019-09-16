Аналитики оценили потенциал укрепления рубля после атаки на Saudi Aramco

Рубль укрепился на фоне нефтяного ралли, вызванного атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. На этой неделе доллар может опуститься до 63–64 руб., но рост национальной валюты будет временным, считают эксперты

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

В понедельник утром курс доллара, в пятницу закрывшийся на отметке 64,34 руб., опустился ниже 64 руб. Рубль стал укрепляться на фоне нефтяного ралли: атака дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco в эти выходные остановила нефтедобычу объемом 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет почти 60% добычи страны и 5% от мирового объема. В результате цены на нефть подскочили на $5–10 за баррель.

Цена нефти Brent достигла отметки $72 за баррель, затем снизилась, а к 13:57 мск ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по $65,4 за баррель. Доллар к 13:57 мск торговался по 64,1 руб.

Возможности для укрепления

При текущих ценах на нефть в $65 за баррель справедливый курс доллара к рублю составляет около 64 руб., подсчитал стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. В среднем при росте цен на нефть на 10% рубль укрепляется на 1%, отмечает он. Однако если восстановить добычу в Саудовской Аравии быстро не удастся, то эффект роста нефтяных цен на рубль будет более выражен: может увеличиться добыча нефти в России — поскольку сделка ОПЕК+ может быть ослаблена, а вероятность более значительных инвестиций из Фонда национального благосостояния в следующем году увеличится. Поэтому, если цена на нефть вырастет до $70 за баррель, рубль укрепится до 63 за доллар, прогнозирует Попов. А если рост нефтяных котировок будет существенно большим, то возможно движение и к уровню 60 руб. за доллар, допускает он.