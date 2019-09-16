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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Аналитики оценили потенциал укрепления рубля после атаки на Saudi Aramco
Рубль укрепился на фоне нефтяного ралли, вызванного атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. На этой неделе доллар может опуститься до 63–64 руб., но рост национальной валюты будет временным, считают эксперты
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

В понедельник утром курс доллара, в пятницу закрывшийся на отметке 64,34 руб., опустился ниже 64 руб. Рубль стал укрепляться на фоне нефтяного ралли: атака дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco в эти выходные остановила нефтедобычу объемом 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет почти 60% добычи страны и 5% от мирового объема. В результате цены на нефть подскочили на $5–10 за баррель.

Цена нефти Brent достигла отметки $72 за баррель, затем снизилась, а к 13:57 мск ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по $65,4 за баррель. Доллар к 13:57 мск торговался по 64,1 руб.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж

Возможности для укрепления

При текущих ценах на нефть в $65 за баррель справедливый курс доллара к рублю составляет около 64 руб., подсчитал стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. В среднем при росте цен на нефть на 10% рубль укрепляется на 1%, отмечает он. Однако если восстановить добычу в Саудовской Аравии быстро не удастся, то эффект роста нефтяных цен на рубль будет более выражен: может увеличиться добыча нефти в России — поскольку сделка ОПЕК+ может быть ослаблена, а вероятность более значительных инвестиций из Фонда национального благосостояния в следующем году увеличится. Поэтому, если цена на нефть вырастет до $70 за баррель, рубль укрепится до 63 за доллар, прогнозирует Попов. А если рост нефтяных котировок будет существенно большим, то возможно движение и к уровню 60 руб. за доллар, допускает он.

Бизнес
Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав

«Наша краткосрочная тактическая модель свидетельствует о том, что при текущих ценах на нефть потенциал укрепления рубля еще не исчерпан», — пишут в обзоре аналитики «ВТБ Капитала». К тому же вскоре в России стартует период налоговых выплат и экспортеры увеличат объем продаж иностранной валюты, напоминают они.

В ближайшее время рубль может продолжить плавно расти из-за приближающихся налоговых выплат, основные из которых приходятся на 25 и 30 сентября, отмечает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой, поэтому в краткосрочной перспективе курс доллара будет колебаться около 63,5–64 руб.

Бюджетное правило не даст расти

Сохранение высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе будет оказывать рублю лишь умеренную поддержку: прямое влияние на курс нивелируется наличием бюджетного правила (в соответствии с ним сверхдоходы от продажи нефти дороже $41,6 направляются в резервы), отмечает Полевой. Более того, столь значительное удорожание нефти дополнительно ударит по мировой экономике и ускорит инфляцию, что особенно негативно в условиях замедления мирового роста, продолжает он, поэтому нефтяной фактор рубль поддержит, но не «чрезмерно».

Важным, по словам Полевого, будет общее отношение инвесторов к рисковым активам и развивающимся рынкам, и здесь по-прежнему будут играть роль торговые войны, замедление мирового роста, Brexit и общий геополитический фон.

История с атакой дронов на Saudi Aramco — скорее, локальная, она вряд ли существенно укрепит рубль, считает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: «Я ожидала более сильной реакции, чем то, что мы видим фактически». По мере восстановления инфраструктуры в Саудовской Аравии курс доллара опять вырастет до диапазона 64–65 руб., прогнозирует эксперт.

Если в конце августа при цене нефти Brent вблизи $60 за баррель равновесный курс рубля был вблизи 66 за доллар, то столь резкий рост нефтяных цен примерно на $6 при неизменных макропеременных опускает этот уровень до 64–64,5 руб., оценивает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. На этой неделе рубль будет торговаться в диапазоне 63–64,5 за доллар, прогнозирует эксперт, а в среднесрочной перспективе есть риски отката нефтяных цен и возврата курса доллара к августовским уровням.

Финансы
Рубль подорожал вслед за нефтью после атаки дронов на Saudi Aramco

Реакция цены на нефть сдержанна, так как, по данным S&P Platts, запасы в нефтехранилищах Саудовской Аравии составляют 188 млн баррелей, что эквивалентно 27 дням экспорта, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Кроме того, у США достаточно запасов (645 млн баррелей), а в мире — недозагруженных мощностей (2,3 млрд баррелей в сутки) для временной компенсации выпадающей добычи. Долгосрочный рост цены — экономисты прогнозируют его до уровня от $65 до $100 за баррель — возможен, если Саудовская Аравия не сможет за несколько недель восстановить добычу, считает Долгин, а также в случае эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Для рубля это краткосрочно позитивно, пишет он, но долгосрочный потенциал укрепления ограничен действием бюджетного правила и снижением готовности инвесторов покупать высокорисковые активы развивающих стран.

Экономисты Citi приводят три варианта для рубля в зависимости от изменений цен на нефть. Однако колебания российской валюты практически во всех случаях будут мало зависеть от цен на нефть из-за бюджетного правила, отмечают они:

  • Если на рынке нефти возникнет дефицит, а цена барреля Brent превысит $70, рубль «получит дополнительный повод укрепляться (их и без нефти достаточно) и импульс к 62,5 [руб. за доллар]».
  • В случае быстрого возврата цены Brent к $60 курс доллара к рублю скорректируется к 65, «чем потом с удовольствием воспользуются экспортеры в текущий налоговый период и керри-трейдеры для покупки рубля».
  • Если цена Brent сохранится на уровне $65, курс доллара установится на уровне 64 руб.
Автор: Татьяна Ломская
Теги: нефть, рубль
Материалы по теме
Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж
Общество
Рубль подорожал вслед за нефтью после атаки дронов на Saudi Aramco
Финансы
Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав
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