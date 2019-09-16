Аналитики оценили потенциал укрепления рубля после атаки на Saudi Aramco

«Наша краткосрочная тактическая модель свидетельствует о том, что при текущих ценах на нефть потенциал укрепления рубля еще не исчерпан», — пишут в обзоре аналитики «ВТБ Капитала». К тому же вскоре в России стартует период налоговых выплат и экспортеры увеличат объем продаж иностранной валюты, напоминают они.
В ближайшее время рубль может продолжить плавно расти из-за приближающихся налоговых выплат, основные из которых приходятся на 25 и 30 сентября, отмечает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой, поэтому в краткосрочной перспективе курс доллара будет колебаться около 63,5–64 руб.
Бюджетное правило не даст расти
Сохранение высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе будет оказывать рублю лишь умеренную поддержку: прямое влияние на курс нивелируется наличием бюджетного правила (в соответствии с ним сверхдоходы от продажи нефти дороже $41,6 направляются в резервы), отмечает Полевой. Более того, столь значительное удорожание нефти дополнительно ударит по мировой экономике и ускорит инфляцию, что особенно негативно в условиях замедления мирового роста, продолжает он, поэтому нефтяной фактор рубль поддержит, но не «чрезмерно».
Важным, по словам Полевого, будет общее отношение инвесторов к рисковым активам и развивающимся рынкам, и здесь по-прежнему будут играть роль торговые войны, замедление мирового роста, Brexit и общий геополитический фон.
История с атакой дронов на Saudi Aramco — скорее, локальная, она вряд ли существенно укрепит рубль, считает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: «Я ожидала более сильной реакции, чем то, что мы видим фактически». По мере восстановления инфраструктуры в Саудовской Аравии курс доллара опять вырастет до диапазона 64–65 руб., прогнозирует эксперт.
Если в конце августа при цене нефти Brent вблизи $60 за баррель равновесный курс рубля был вблизи 66 за доллар, то столь резкий рост нефтяных цен примерно на $6 при неизменных макропеременных опускает этот уровень до 64–64,5 руб., оценивает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. На этой неделе рубль будет торговаться в диапазоне 63–64,5 за доллар, прогнозирует эксперт, а в среднесрочной перспективе есть риски отката нефтяных цен и возврата курса доллара к августовским уровням.
Реакция цены на нефть сдержанна, так как, по данным S&P Platts, запасы в нефтехранилищах Саудовской Аравии составляют 188 млн баррелей, что эквивалентно 27 дням экспорта, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Кроме того, у США достаточно запасов (645 млн баррелей), а в мире — недозагруженных мощностей (2,3 млрд баррелей в сутки) для временной компенсации выпадающей добычи. Долгосрочный рост цены — экономисты прогнозируют его до уровня от $65 до $100 за баррель — возможен, если Саудовская Аравия не сможет за несколько недель восстановить добычу, считает Долгин, а также в случае эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Для рубля это краткосрочно позитивно, пишет он, но долгосрочный потенциал укрепления ограничен действием бюджетного правила и снижением готовности инвесторов покупать высокорисковые активы развивающих стран.
Экономисты Citi приводят три варианта для рубля в зависимости от изменений цен на нефть. Однако колебания российской валюты практически во всех случаях будут мало зависеть от цен на нефть из-за бюджетного правила, отмечают они:
- Если на рынке нефти возникнет дефицит, а цена барреля Brent превысит $70, рубль «получит дополнительный повод укрепляться (их и без нефти достаточно) и импульс к 62,5 [руб. за доллар]».
- В случае быстрого возврата цены Brent к $60 курс доллара к рублю скорректируется к 65, «чем потом с удовольствием воспользуются экспортеры в текущий налоговый период и керри-трейдеры для покупки рубля».
- Если цена Brent сохранится на уровне $65, курс доллара установится на уровне 64 руб.