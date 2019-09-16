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Выборы в Мосгордуму ,  
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Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
Основатель ФБК заявил, что у него оказались данные 12 тыс. участников электронного голосования. В мэрии Москвы утверждают, что используют другой формат записи, и отказались считать список оппозиционера подлинным
Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко не подтвердил, что описанный основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным список пользователей — это список участников электронного голосования.

«По формату записи это не данные электронного голосования, а откуда, из каких систем такие данные у Навального, это мы сейчас выясняем, — сказал он. — У нас совершенно другой формат записи. А откуда они взялись в принципе? И в даркнете находятся слитые учетные записи, и много других утечек было». По словам Костырко, упомянутые в посте Навального люди хотя и могут быть участниками электронного голосования, но их данные он получил не из их базы.

У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке). Поэтому не исключено, что информация о личных кабинетах пользователей могла утечь. «Но добавлю еще раз: размещенные Навальным данные явно не из нашей системы», — сказал он.

Политика
Итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве превысила 90%

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил, что в его распоряжении появился полный список зарегистрированных и допущенных до электронного голосования на выборах в Мосгордуму избирателей. По его словам, речь идет в том числе об именах, датах рождения, телефонах и адресах электронной почты 12 тыс. человек.

«Список мы получили в виде текстового незашифрованного файла. Личные данные 12 тыс. москвичей. Мы, естественно, проверили его случайным способом», — сообщил оппозиционер. По его словам, выборочная проверка подтвердила, что в списке перечислены те, кто голосовал онлайн.

То, что база оказалась в распоряжении Навального, показывает, что система электронного голосования «и близко не обладает должным уровнем безопасности» и не гарантирует сохранности личных данных избирателей, считает основатель ФБК. По его словам, список могут передать независимому кандидату Роману Юнеману, проигравшему ректору Института русского языка Марии Русецкой на доли процента после подсчета данных электронного голосования.

«Кроме того, мы готовы передать список проголосовавших трем новым оппозиционным фракциям в МГД — коммунистам, «Яблоко» и СР, чтобы они проверили его в рамках парламентского контроля и расследования», — заявил Навальный.

Технологии и медиа
Разработчик софта для онлайн-выборов указал на нарушение требований ФСБ

Ранее Юнеман заявил, что Мосгоризбирком отказался передавать ему реестр голосовавших онлайн, отметив, что глава общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предлагал «позвонить и узнать у людей, всем ли удалось проголосовать». Юнеман напомнил о сбое, из-за которого проголосовать электронно какое-то время было нельзя, а после людям не приходили СМС, без которых голосование невозможно.

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Как политики голосуют в Москве. Фоторепортаж

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. В этом году проголосовать в трех избирательных округах (№ 1,10 и 30) столицы можно было удаленно. Утром в день голосования в системе онлайн-выборов произошел сбой. Костырко ранее говорил РБК, что неполадки были вызваны сбоем оборудования, которое производит гостшифрование, и продолжались один час. Позднее разработчик программного обеспечения для онлайн-выборов, компания «КриптоПро», сообщил, что оборудование «было развернуто и эксплуатировалось с нарушением правил эксплуатации, утвержденных ФСБ». Итоговую явку в округах, где можно было голосовать удаленно, оценили в 92,3% (в среднем по Москве — 21,77%).

Авторы: Константин Нагаев, Евгения Кузнецова
Теги: Алексей Навальный, интернет-голосование
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