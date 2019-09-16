Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании

Основатель ФБК заявил, что у него оказались данные 12 тыс. участников электронного голосования. В мэрии Москвы утверждают, что используют другой формат записи, и отказались считать список оппозиционера подлинным

Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко не подтвердил, что описанный основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным список пользователей — это список участников электронного голосования.

«По формату записи это не данные электронного голосования, а откуда, из каких систем такие данные у Навального, это мы сейчас выясняем, — сказал он. — У нас совершенно другой формат записи. А откуда они взялись в принципе? И в даркнете находятся слитые учетные записи, и много других утечек было». По словам Костырко, упомянутые в посте Навального люди хотя и могут быть участниками электронного голосования, но их данные он получил не из их базы.

У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке). Поэтому не исключено, что информация о личных кабинетах пользователей могла утечь. «Но добавлю еще раз: размещенные Навальным данные явно не из нашей системы», — сказал он.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил, что в его распоряжении появился полный список зарегистрированных и допущенных до электронного голосования на выборах в Мосгордуму избирателей. По его словам, речь идет в том числе об именах, датах рождения, телефонах и адресах электронной почты 12 тыс. человек.