Разработчик софта для онлайн-выборов указал на нарушение требований ФСБ

Компания-разработчик оборудования, использовавшегося при проведении электронного голосования в Москве, заявила о использовании софта и техники с нарушением правил эксплуатации

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Компания «КриптоПро» ответила на заявления о том, что причиной «зависания» системы интернет-голосования при проведении выборов в Московскую городскую думу стал сбой в работе их оборудования. В компании заявили, что их специалисты не участвовали в проектировании и установке оборудования для электронного голосования.

«По имеющейся у нас информации, использованное оборудование и программное обеспечение было развернуто и эксплуатировалось с нарушениями правил эксплуатации, утвержденных ФСБ России при сертификации данных изделий», — говорится в сообщении «КриптоПро», поступившем в РБК.

В частности, в компании указали, что система электронного голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, несмотря на то, что в распоряжении столичного департамента информационных технологий (ДИТ) имелись необходимые оборудования и программное обеспечение.

«Аналогичное оборудование установлено во многих информационных системах, работает под высокой нагрузкой, достигающей десятков тысяч операций в секунду, обеспечивает высокий уровень доступности и зарекомендовало себя как надежное на протяжении многих лет непрерывной эксплуатации», — подчеркивается в сообщении «КриптоПро».

В воскресенье, 8 сентября, в Москве проводились выборы депутатов городской думы. В трех экспериментальных округах избиратели имели возможность проголосовать через систему электронного голосования. Итоговую явку в этих округах оценили в 92,3%, тогда как в общем по Москве она составила лишь 21,77%.