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Выборы в Мосгордуму ,  
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Разработчик софта для онлайн-выборов указал на нарушение требований ФСБ
Компания-разработчик оборудования, использовавшегося при проведении электронного голосования в Москве, заявила о использовании софта и техники с нарушением правил эксплуатации
Фото: @adrienolichon / unsplash

Компания «КриптоПро» ответила на заявления о том, что причиной «зависания» системы интернет-голосования при проведении выборов в Московскую городскую думу стал сбой в работе их оборудования. В компании заявили, что их специалисты не участвовали в проектировании и установке оборудования для электронного голосования.

«По имеющейся у нас информации, использованное оборудование и программное обеспечение было развернуто и эксплуатировалось с нарушениями правил эксплуатации, утвержденных ФСБ России при сертификации данных изделий», — говорится в сообщении «КриптоПро», поступившем в РБК.

В частности, в компании указали, что система электронного голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, несмотря на то, что в распоряжении столичного департамента информационных технологий (ДИТ) имелись необходимые оборудования и программное обеспечение.

«Аналогичное оборудование установлено во многих информационных системах, работает под высокой нагрузкой, достигающей десятков тысяч операций в секунду, обеспечивает высокий уровень доступности и зарекомендовало себя как надежное на протяжении многих лет непрерывной эксплуатации», — подчеркивается в сообщении «КриптоПро».

В воскресенье, 8 сентября, в Москве проводились выборы депутатов городской думы. В трех экспериментальных округах избиратели имели возможность проголосовать через систему электронного голосования. Итоговую явку в этих округах оценили в 92,3%, тогда как в общем по Москве она составила лишь 21,77%.

Утром 8 сентября в системе электронного голосования был зафиксирован кратковременный сбой. Власти Москвы объяснили его неполадками в оборудовании, которое обеспечивало шифрование. «Зависание длилось один час и было вызвано сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. Это оборудование компании «Информационная безопасность — КриптоПро», оно стоит по требованиям законодательства», — говорил 8 сентября РБК заместитель руководителя ДИТ Москвы Артем Костырко.

Во вторник, комментируя заявление «КриптоПро», Костырко заявил РБК, что не считает претензии компании соответствующими действительности. «Это все же их оборудование, и они его поставляют и устанавливают. До сих пор непонятна причина, они ее не озвучили, из-за чего произошел сбой», — сказал он.

По словам Костырко, поставленное «КриптоПро» оборудование не могло эксплуатироваться с нарушением правил, именно потому что оно, как отмечала сама компания, уже давно используется ДИТ во многих системах. «Мы не обвиняем их в том, что они что-то специально сделали, так зачем они обвиняют в этом нас?» — добавил Костырко.

Замглавы ДИТ отметил, что у департамента «есть все логи с несрабатывания этого оборудования», и ведомство готово их выложить.

Авторы: Мария Коломыченко, Евгений Калюков, Евгения Кузнецова
Теги: выборы в Мосгордуму
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