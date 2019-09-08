Итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве превысила 90%

Явка на первом в истории Москвы электронном голосовании за кандидатов в депутаты Мосгордумы составила 92,3%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Таким образом, свои голоса через электронную систему подали 10,3 тыс. человек при более чем 11 тыс. зарегистрировавшихся заранее. Они смогли проголосовать через компьютеры и смартфоны в трех экспериментальных округах. В избирательный округ № 1 включались районы Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково; в округ № 10 — Северный, Лианозово, Бибирево, в округ № 30 — Чертаново Центральное и Чертаново Южное.

Для регистрации в системе электронного голосования избирателям было необходимо подать заявку с указанием паспортных данных, СНИЛС, телефона и адреса регистрации. После входа в систему она с помощью анонимайзера обезличивала пользователя и давала 15 минут на то, чтобы заполнить бюллетень.

Утром 8 сентября в системе был зафиксирован кратковременный сбой. Власти Москвы объяснили его неполадками в оборудовании, которое обеспечивало шифрование.