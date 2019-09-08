Власти Москвы объяснили зависание системы для электронного голосования

Сбой в системе интернет-голосования произошел из-за технических проблем. Затем электронное голосование пришлось приостановить еще раз — из-за замены шифровального оборудования

Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Сбой в системе интернет-голосование произошел из-за проблем в работе оборудования, которое производит шифрование, сообщил РБК заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

«Зависание длилось один час и было вызвано сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. Это оборудование компании «Информационная безопасность — КриптоПро», оно стоит по требованиям законодательства», — сообщил РБК Костырко.

Он добавил, что произошла повторная остановка голосования еще на один час. «За это время мы переедем на другое оборудование», — сказал Костырко.

В департаменте уточнили, что голоса тех, кто посетил интернет-участок, не потеряны. «Те, кто завис, смогут проголосовать. Те, кто не смогли войти, с ними коммуникация отдельная, пригласим повторно зайти», — сказал Костырко. На момент первого сбоя проголосовали 3308 человек, система зависла у 543 избирателей.

Как сообщает корреспондент РБК, который также пытался проголосовать на интернет-участке, ему пришло СМС-сообщение о сбое в работе системы. «Электронные выборы в Мосгордуму — в настоящий момент наблюдаются временные сложности. Вы сможете проголосовать позднее. Приносим извинения», — говорится в нем.