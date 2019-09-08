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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Власти Москвы объяснили зависание системы для электронного голосования
Сбой в системе интернет-голосования произошел из-за технических проблем. Затем электронное голосование пришлось приостановить еще раз — из-за замены шифровального оборудования
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Сбой в системе интернет-голосование произошел из-за проблем в работе оборудования, которое производит шифрование, сообщил РБК заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

«Зависание длилось один час и было вызвано сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. Это оборудование компании «Информационная безопасность — КриптоПро», оно стоит по требованиям законодательства», — сообщил РБК Костырко.

Он добавил, что произошла повторная остановка голосования еще на один час. «За это время мы переедем на другое оборудование», — сказал Костырко.

В департаменте уточнили, что голоса тех, кто посетил интернет-участок, не потеряны. «Те, кто завис, смогут проголосовать. Те, кто не смогли войти, с ними коммуникация отдельная, пригласим повторно зайти», — сказал Костырко. На момент первого сбоя проголосовали 3308 человек, система зависла у 543 избирателей.

Как сообщает корреспондент РБК, который также пытался проголосовать на интернет-участке, ему пришло СМС-сообщение о сбое в работе системы. «Электронные выборы в Мосгордуму — в настоящий момент наблюдаются временные сложности. Вы сможете проголосовать позднее. Приносим извинения», — говорится в нем.

«У нас были ситуации, что избиратели имели проблемы с заходом на сайт. Это было связано с проблемами с шифрованием, но сейчас все в порядке», — заявил журналистам зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

В воскресенье, 8 сентября, в Москве проходят выборы в Мосгордуму. По состоянию на 10:00 мск на электронных участках проголосовали 34% избирателей. А общая явка к этому времени превысила 2%. Досрочно на выборах проголосовали 28 тыс. москвичей из 7,2 млн, то есть 0,39%.

Авторы: Евгения Кузнецова, Виктория Полякова
Теги: электронное голосование, выборы, новости РБК
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