Минюст решил отменить более 20 тыс. правовых актов СССР

Прекратить действие нормативных документов СССР и РСФСР до конца года поручил премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках механизма «регуляторной гильотины»

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Министерство юстиции собирается признать недействительными более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По данным министерства, речь идет о различных документах в различных областях, включая образование, сельское хозяйство и сферу труда. Их полный список будет сформирован после консультаций с «заинтересованными органами исполнительной власти», которые должны представить свои предложения до 10 октября. В Минюсте уточнили, что выполняют поручение председателя правительства Дмитрия Медведева.

Ранее в сентябре премьер-министр поручил до конца 2019 года принять меры по прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР. Как отмечал вице-премьер Константин Чуйченко, Медведев «поставил рекорд»: «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения — это перечень из 20419 актов».