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Политика ,  
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Минюст решил отменить более 20 тыс. правовых актов СССР
Прекратить действие нормативных документов СССР и РСФСР до конца года поручил премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках механизма «регуляторной гильотины»
Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Министерство юстиции собирается признать недействительными более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По данным министерства, речь идет о различных документах в различных областях, включая образование, сельское хозяйство и сферу труда. Их полный список будет сформирован после консультаций с «заинтересованными органами исполнительной власти», которые должны представить свои предложения до 10 октября. В Минюсте уточнили, что выполняют поручение председателя правительства Дмитрия Медведева.

Политика
Медведев отправил нормативные акты СССР под «регуляторную гильотину»

Ранее в сентябре премьер-министр поручил до конца 2019 года принять меры по прекращению действия нормативных актов СССР и РСФСР. Как отмечал вице-премьер Константин Чуйченко, Медведев «поставил рекорд»: «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения — это перечень из 20419 актов».

Экономика
Правительство разработало закон о «регуляторной гильотине»

Распоряжение премьера появилось после того, как правительство в мае представило проект контрольно-надзорного кодекса. Он предусматривает создание механизма «регуляторной гильотины», то есть масштабного пересмотра действующих нормативно-правовых актов. Власти указывали, что это в том числе делается для улучшения системы надзора за бизнесом — многие правила в этой сфере действуют со времен СССР.

Автор: Артём Губенко
Теги: Минюст, закон, СССР
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