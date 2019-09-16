Раскритикованная Путиным за «бичевню» чиновница из Иркутска уволилась

Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич решила уволиться по собственному желанию, сообщила она РБК.

«Да, это так, мое заявление подписано, я уволилась», — скзаала Алашкевич. «Тот прессинг, который оказывается на мою семью, больше невозможно терпеть. Я уже переживаю за себя и своих близких», — добавила чиновница.

В начале сентября ее отстранили от работы из-за появившейся в соцсетях аудиозаписи, где, как утверждалось, чиновница назвала пострадавших от наводнения жителей «бичевней» и грубо прокомментировала их внешний вид.

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