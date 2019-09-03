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Раскритикованную Путиным за «бичевню» чиновницу отстранили от работы
Об этом решении Кремлю доложил непосредственный начальник чиновницы — губернатор Иркутской области
Ирина Алашкевич (Фото: Андрей Федоров / Александр Шудыкин / irkobl.ru)

Руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич отстранили от работы после обвинений в оскорблении жителей пострадавшего от паводка Тулуна. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», — заявил он.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, достаточно ли будет мер дисциплинарного характера в отношении Алашкевич, если ее вина будет доказана, Песков отметил, что это находится «в ведении региональных властей».

Власти Иркутской области проведут еще ряд экспертиз ранее появившейся в соцсетях аудиозаписи с оскорбительными высказываниями в адрес пострадавших от паводков жителей Тулуна, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко. «Губернатор разбирается, проверка идет. Предварительные результаты экспертизы получены, но будет еще несколько экспертиз. Пока результатов нет», — сказали в пресс-службе.

Аудиозапись, на которой женский голос оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, появилась в интернете в середине августа, после того как город посетил Путин. Говоря о реакции жителей на встречу с президентом, женщина назвала их «бичевней», грубо прокомментировала их внешний вид и заявила, что у них «два класса образования». В подписи к аудиозаписи говорилось, что голос принадлежит Алашкевич.

Иркутский губернатор Сергей Левченко поручил проверить подлинность аудиозаписи и начать служебное расследование в отношении чиновницы. «На время проверки Алашкевич с 20 августа находится в отпуске», — заявили в региональной администрации.

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Предварительная экспертиза показала, что в записи есть признаки монтажа. После этого иркутские власти запросили дополнительную экспертизу. Сама Алашкевич называла запись подделкой.

2 сентября Путин вновь посетил Иркутскую область. В ходе общения с жителями он заявил, что впервые услышал об инциденте с участием чиновницы. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», — сказал он и добавил, что надеется на соответствующие меры со стороны губернатора.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Иркутская область, оскорбление
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