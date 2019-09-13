Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, тогда будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — сказал представитель Кремля.

Ранее, 3 сентября, Песков заявлял, что Алашкевич отстранили от работы после обвинений в оскорблении жителей пострадавшего от паводка Тулуна.

В пресс-службе иркутского правительства РЕН-ТВ сообщили, что Алашкевич находится в отпуске до окончания проверки аудиозаписи, на которой слышны, предположительно, ее оскорбления в адрес жителей Тулуна. «Проверка еще не завершена. Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет», — сказал собеседник телеканала.