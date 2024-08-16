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Военная операция на Украине ,  
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СК завел дело из-за издевательств ВСУ над курским пенсионером

Из-за издевательств ВСУ над пенсионером завели дело о реабилитации нацизма
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные записали видео с пенсионером в Курской области. Заблудившемуся пенсионеру задавали вопрос «Русский Иван, как жизнь?» и оскорбляли его на немецком. СК признал это реабилитацией нацизма
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет возбудил дело о реабилитации нацизма из-за ситуации с курским пенсионером, над которым издевались военные ВСУ в Курской области, сообщили в Главном военном следственном управлении СК, передает «РИА Новости».

В ведомстве сообщили, что следователи установили личность пожилого мужчины. Его родственники сообщили, что с 6 августа они не знают его местонахождение. В связи с этим СК завел еще одно дело по ст. 105 УК РФ (убийство), которое соединили в одно производство с первым.

Ситуация, произошедшая в неустановленном месте в Курской области, стала известна из видео, распространившегося в российских и украинских телеграм-каналах. На первых кадрах в нем показана сожженная военная техника и украинский военнослужащий в каске немецкого образца. Затем автор видео снимает пенсионера, идущего на дороге, и спрашивает его: «Русский Иван, как жизнь?». Тот отвечает, что заблудился и «уже пять дней пытается» (дальше неразборчиво), на что автор видео отвечает «вы все по жизни заблудились, не туда пошли», начинает оскорблять, произнося несколько фраз на немецком языке.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет 74-летнем Александре Григорьеве из села Гоголевка в Суджанском районе, которого родственники после прорыва границы перевезли в Суджу, но затем не успели забрать его в Курск.

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СК завел уголовные дела в связи с атакой на Курскую область спустя день боевых действий, 7 августа, по статьям: террористический акт (205 УК), убийство (105 УК), незаконное ношение оружия и боеприпасов (222, 222.1 и 222.2 УК), посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (317 УК) и представителей власти (318 УК).

В ведомстве сообщали, что в нападении участвовали в том числе 22-я отдельная механизированная и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригады ВСУ, и фигурантами дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.

СК указывал, что фиксирует факты «целенаправленного посягательства» на жизнь мирных жителей и гражданские объекты в Курской области со стороны ВСУ: например, сообщалось, что украинские военное открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе, один человек погиб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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