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Военная операция на Украине ,  
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Канада разрешила использовать переданную ВСУ бронетехнику под Курском

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Военная операция на Украине
С начала военной операции Канада передала Украине сотни бронемашин, а также восемь танков Leopard и несколько гаубиц M-777. В Минобороны заявили, что страна не устанавливала географические рамки на применение переданного оружия
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украина может свободно использовать переданные Канадой танки и бронетехнику на территории России, включая Курскую область, передает CBS со ссылкой на заявление Минобороны Канады.

Как отмечает телеканал, на опубликованных ранее CNN кадрах из Курской области можно было заметить бронетехнику канадского производства, которую использовали ВСУ. «Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом. Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы передаем», — заявила представитель министерства обороны Андре-Анн Пулен.

Всего с начала российской спецоперации Канада передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков БМП и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц M-777.

Алаудинов заявил, что военные контролируют обстановку в Курской области
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Президент России Владимир Путин называл действия ВСУ в Курской области «масштабной провокацией», пообещав «достойный ответ России». Директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК 13 августа заявил, что украинская атака на Курскую область была осуществлена «при поддержке коллективного Запада».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне заявил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, но «не на публичном уровне». В США, Германии и Великобритании ранее отрицали участие в планировании операции. Западные страны выступили с поддержкой операции Украины в Курской области в рамках ее «права на самооборону».

По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов в регионе, там оставались около 2 тыс. человек. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил, что Украина задействовала в операции свыше 11 тыс. военных. Их главной целью он назвал захват Курской АЭС. По данным Минобороны на 15 августа, с начала наступления потери Украины на курском направлении составили до 2640 военнослужащих, а также несколько сотен единиц техники, в основном западного производства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Канада Курская область Военная операция на Украине бронетехника ВСУ
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