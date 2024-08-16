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Ким Чен Ын заявил Путину, что Россия победит в «священной войне» за мир

Дружественные отношения и всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами стали «мощной движущей силой создания нового многополярного мира», отметил руководитель КНДР в ответ на поздравления президента России
Президент России Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Руководитель КНДР Ким Чен Ын в ответ на поздравления президента Владимира Путина по случаю Дня освобождения выразил уверенность, что Россия одержит победу в «священной войне за мир и международную справедливость», его слова приводит ЦТАК.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою твердую убежденность в том, что под вашим энергичным руководством могущественный российский народ будет стойко защищать суверенные права и интересы безопасности страны и обязательно добьется победы в священной войне за установление регионального мира и международной справедливости», — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Он отметил, что дружественные отношения и всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами стали «мощной движущей силой создания нового многополярного мира».

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Путин в телеграмме руководителю Северной Кореи, которую цитирует ЦТАК, заявил, что в России и КНДР «чтят память воинов Красной армии и корейских патриотов, сражавшихся плечом к плечу за освобождение Кореи», и что «узы дружбы и взаимопомощи, установившиеся в те суровые дни войны, продолжают служить надежной основой развития добрососедских отношений» между странами. Он также выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых на переговорах в Пхеньяне, будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

В июне президент России в ходе визита в КНДР подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Речь идет о «взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора».

Согласно ст. 4 этого договора, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

Это положение почти полностью идентично ст. 1 Договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года, за исключением упоминания Устава ООН и внутренних законов России и Северной Кореи, отмечало агентство Yonhap.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, в этой статье речь идет об «исключительно оборонительной позиции». «Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — объяснял Лавров.

Ким Чен Ын заявлял о «неизменной сильной поддержке и твердой солидарности правительства и народа КНДР» с Россией в связи с военными действиями на Украине. США и ЕС неоднократно обвиняли Северную Корею в отправке военной помощи России для использования на Украине. Москва и Пхеньян это отрицают.

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