Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь
Силы ПВО и Черноморского флота отбили атаку на Севастополь, заявил губернатор Михаил Развожаев.
По предварительным данным, над акваторией были сбиты три беспилотника, уточнил он.
«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал Развожаев в телеграм-канале.
Часом ранее губернатор сообщил о работе ПВО в городе. По его словам, был уничтожен один дрон над акваторией моря.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — отмечал Развожаев.
Утром 9 августа в Севастополе были уничтожены три беспилотника и три безэкипажных катер, писал глава города. Минобороны тогда отчиталосьо перехвате и уничтожении за ночь 75 беспилотников над несколькими регионами — в частности, пять были сбиты над Крымом. Помимо того, в акватории Черного моря были поражены семь морских дронов, которые следовали в направлении Крыма, заявило тогда ведомство.
В МВД назвали огромным дефицит личного состава
Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов
Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти
Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку
В Минспорте исключили выход России из МОК
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США
Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов