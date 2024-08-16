Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь

Развожаев: над акваторией в Севастополе были сбиты три беспилотника

По предварительным данным, над акваторией были сбиты три дрона, сообщил губернатор. По его словам, гражданские объекты в городе не повреждены

Силы ПВО и Черноморского флота отбили атаку на Севастополь, заявил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, над акваторией были сбиты три беспилотника, уточнил он.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Часом ранее губернатор сообщил о работе ПВО в городе. По его словам, был уничтожен один дрон над акваторией моря.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — отмечал Развожаев.

Утром 9 августа в Севастополе были уничтожены три беспилотника и три безэкипажных катер, писал глава города. Минобороны тогда отчиталосьо перехвате и уничтожении за ночь 75 беспилотников над несколькими регионами — в частности, пять были сбиты над Крымом. Помимо того, в акватории Черного моря были поражены семь морских дронов, которые следовали в направлении Крыма, заявило тогда ведомство.

