 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь

Развожаев: над акваторией в Севастополе были сбиты три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
По предварительным данным, над акваторией были сбиты три дрона, сообщил губернатор. По его словам, гражданские объекты в городе не повреждены

Силы ПВО и Черноморского флота отбили атаку на Севастополь, заявил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, над акваторией были сбиты три беспилотника, уточнил он.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Развожаев показал кадры с места падения осколков ATACMS в Севастополе
Политика

Часом ранее губернатор сообщил о работе ПВО в городе. По его словам, был уничтожен один дрон над акваторией моря.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — отмечал Развожаев.

Утром 9 августа в Севастополе были уничтожены три беспилотника и три безэкипажных катер, писал глава города. Минобороны тогда отчиталосьо перехвате и уничтожении за ночь 75 беспилотников над несколькими регионами — в частности, пять были сбиты над Крымом. Помимо того, в акватории Черного моря были поражены семь морских дронов, которые следовали в направлении Крыма, заявило тогда ведомство.
 

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку

В Минспорте исключили выход России из МОК

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США

Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Михаил Развожаев Севастополь беспилотники
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь
Политика
Развожаев сообщил о сбитой ракете ATACMS в Севастополе
Политика
Развожаев сообщил о падении частей сбитой ракеты в Севастополе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 15 авг, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 15 авг, 17:35
МИД Бангладеш отозвал своих послов из России и еще шести странПолитика, 03:59
Губернатор сообщил о гибели пилота при крушении бомбардировщика Ту-22М3Общество, 03:57
Белый дом пообещал новые пакеты военной помощи УкраинеПолитика, 03:35
Развожаев сообщил об отражении атаки на СевастопольПолитика, 03:01
В ВСУ рассказали WP о последствиях попытки атаки на Белгородскую областьПолитика, 02:58
США не сочли провалом разведки незнание об атаке ВСУ на Курскую областьПолитика, 02:54
Патрушев обвинил США во лжи о непричастности к атаке на Курскую областьПолитика, 02:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД России раскритиковал армянский учебник из-за «искажения истории»Политика, 01:58
Над Черным морем сбили один беспилотникПолитика, 01:50
Новая Таволжанка частично осталась без света после обстрела ВСУПолитика, 01:22
Патрушев обвинил Запад в намерении лишить Россию выхода в Балтийское мореПолитика, 00:57
Кличко сообщил о взрывах в КиевеПолитика, 00:27
Алаудинов отчитался о подбитой технике ВСУ в Курской областиПолитика, 00:24
Есть ли у «Реала» конкуренты в Испании, и что ждет клуб ЗахарянаСпорт, 00:10