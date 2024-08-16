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Военная операция на Украине ,  
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Над Черным морем сбили один беспилотник

Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над Черным морем беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации уже сбит один БПЛА над акваторией моря», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Он добавил, что все службы находятся в состоянии боевой готовности.

Развожаев сообщил о сбитой противокорабельной ракете над Черным морем
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

В прошлый раз российские силы отбивали атаку ВСУ над Черным морем ночью 9 августа. В итоге были сбиты противокорабельная ракета «Нептун» и шесть дронов — три беспилотных летательных аппарата и три морских безэкипажных катера, рассказал тогда губернатор Севастополя. Одну из воздушных целей сбили в районе села Орловка, уточнил Развожаев.

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Севастополь Крым Михаил Развожаев беспилотники Черное море ПВО
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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