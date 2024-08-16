Над Черным морем сбили один беспилотник
Средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает ПВО. По предварительной информации уже сбит один БПЛА над акваторией моря», — написал Развожаев в телеграм-канале.
Он добавил, что все службы находятся в состоянии боевой готовности.
В прошлый раз российские силы отбивали атаку ВСУ над Черным морем ночью 9 августа. В итоге были сбиты противокорабельная ракета «Нептун» и шесть дронов — три беспилотных летательных аппарата и три морских безэкипажных катера, рассказал тогда губернатор Севастополя. Одну из воздушных целей сбили в районе села Орловка, уточнил Развожаев.
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