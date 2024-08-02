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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев показал кадры с места падения осколков ATACMS в Севастополе

Сюжет
Военная операция на Украине

Развожаев показал кадры с места падения осколков ATACMS в Севастополе
Video

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в телеграм-канале видео с места падения частей сбитой ракеты ATACMS. Особую опасность представляют собой неразорвавшиеся суббоеприпасы, которые упали на город.

Поэтому жителей призвали не выходить на улицы.

На кадрах виден обломок ракеты, а также оцепление полиции в районе проспекта генерала Острякова. По словам Развожаева, оперативные службы в скором времени начнут убирать суббоеприпасы и примут решение о транспортировке части ракеты на полигон для уничтожения.

Машина оповещения объявит, когда все работы на месте закончатся и гражданам можно будет выходить на улицу, добавил глава региона.

Развожаев заявил о падении фугасной части ATACMS на дом в Севастополе
Политика
Фото:razvozhaev / Telegram

В ночь на 2 августа российская ПВО сбила над Севастополем американскую высокоточную ракету ATACMS, ее части упали в черте города. Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь. На месте ЧП работает оперштаб из сотрудников МЧС и пиротехников, а также директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского.

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Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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Развожаев сообщил о сбитой ракете ATACMS в Севастополе
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