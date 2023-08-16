Глава МИД Индии ответил на вопрос о приглашении Путина на саммит G20

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Президент России Владимир Путин приглашен на саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели как глава государства, которое входит в это объединение, заявил на встрече с журналистами глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Могу только сказать, что мы пригласили всех членов G20», — ответил Джайшанкар на вопрос о приглашении на встречу Владимира Путина.

Он также отметил, что Индия не хочет занимать чью-то сторону в конфликте на Украине.

В конце июля Путин заявил, что пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите G20 в Индии.

«Я пока не знаю. Не думал. Не решил. Посмотрим», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.



Индия в этом году председательствует в G20. В 2022-м хозяйкой была Индонезия. Прошедший 15–16 сентября 2022 года на Бали саммит G20 закончился принятием документа, в котором говорилось, что большинство представителей G20 «решительно осуждают» действия России на Украине. Тем не менее российская сторона настояла, чтобы в нем было указано наличие альтернативных точек зрения.



На саммите в Индонезии Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров. Как тогда заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин лично принял решение не ехать на встречу, несмотря на личное приглашение индонезийской стороны.