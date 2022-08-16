Минобороны заключило контракты на поставку С-500, «Сарматов» и Ка-52

Испытания ЗРК С-500, архивное фото (Фото: Минобороны РФ)

Министерство обороны России и концерн «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку зенитной ракетной системы противовоздушной обороны С-500 во время форума «Армия-2022».

Ведомство заключило договор на поставку межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» с Государственным ракетным центром имени В.П. Макеева. Оно также должно получить противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты «Оникс» по контракту с Научно-производственным объединением машиностроения.

По договору с НПО «Сплав» Минобороны получит снаряды калибра 300 мм для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Согласно контрактам с «Вертолетами России», министерство должно получить модернизированные ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко отметил, что за день форума ведомство заключило договоры на сумму более 500 млрд руб. Он сказал, что в результате российские войска получат более 3,7 тыс. новых образцов техники, а под модернизацию попадут более 100 единиц военной и специальной техники.

Комплексы С-500 начали поступать на вооружение российской армии в мае этого года. По заявлениям разработчика, они могут перехватывать баллистические, крылатые ракеты, а также аэродинамические цели, а радиус поражения достигает 600 км. «Сармат» военное ведомство называло самой мощной ракетой с самой большой в мире дальностью поражения целей. В июне президент Владимир Путин отмечал, что первый комплекс встанет на боевое дежурство к концу года.