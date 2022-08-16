Минобороны заключило контракты на поставку С-500, «Сарматов» и Ка-52

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 62,36 (-0,15) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 61,42 (+0,05) Инвестиции, 15:54
Что изменилось в Афганистане за год правления талибов Политика, 16:30
Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о западном «супероружии» Политика, 16:29
В Омске полковник получил 10 лет по делу об обрушении казармы Общество, 16:28
WSJ узнала, что США продают КНР технологии двойного назначения Технологии и медиа, 16:22
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 16:18
Можно ли сегодня придумать простое, но уникальное название для компании Pro, 16:17
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 16:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III Политика, 16:04
Минобороны заключило контракты на поставку С-500, «Сарматов» и Ка-52 Политика, 16:02
Проектируемые проезды не кончаются. Как дают имена улицам в Москве Недвижимость, 16:00
Полицейские задержали журналиста «МК» Льва Сперанского Общество, 15:56
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:55
За 5 лет майнеры биткоина в России стали тратить в 20 раз больше энергии Крипто, 15:47
Политика ,  
0 

Минобороны заключило контракты на поставку С-500, «Сарматов» и Ка-52

Минобороны получит С-500, «Сарматы», «Ониксы» и ударные вертолеты
Испытания ЗРК С-500, архивное фото
Испытания ЗРК С-500, архивное фото (Фото: Минобороны РФ)

Министерство обороны России и концерн «Алмаз-Антей» подписали контракт на поставку зенитной ракетной системы противовоздушной обороны С-500 во время форума «Армия-2022».

Ведомство заключило договор на поставку межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» с Государственным ракетным центром имени В.П. Макеева. Оно также должно получить противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты «Оникс» по контракту с Научно-производственным объединением машиностроения.

По договору с НПО «Сплав» Минобороны получит снаряды калибра 300 мм для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Согласно контрактам с «Вертолетами России», министерство должно получить модернизированные ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ.

Российские военные нанесли удар «Ониксом» по аэродрому в Одесской области
Политика

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко отметил, что за день форума ведомство заключило договоры на сумму более 500 млрд руб. Он сказал, что в результате российские войска получат более 3,7 тыс. новых образцов техники, а под модернизацию попадут более 100 единиц военной и специальной техники.

Минобороны показало видео ударов Ка-52 по украинской бронетехнике
Политика

Комплексы С-500 начали поступать на вооружение российской армии в мае этого года. По заявлениям разработчика, они могут перехватывать баллистические, крылатые ракеты, а также аэродинамические цели, а радиус поражения достигает 600 км.

«Сармат» военное ведомство называло самой мощной ракетой с самой большой в мире дальностью поражения целей. В июне президент Владимир Путин отмечал, что первый комплекс встанет на боевое дежурство к концу года.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях
Инструкции
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским
Кейсы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Статьи
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Кто поможет руководителю выиграть в офисных политических играх
Инструкции



 

Теги
Министерство обороны С-500 Сармат Ка-52 РСЗО контракт
Материалы по теме
Рогозин сообщил о начале серийного производства «Сарматов»
Политика
Комплексы С-500 начали поступать на вооружение России
Политика
Минобороны показало пуск ракеты «Оникс» с побережья Черного моря
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter