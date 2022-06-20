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Военная операция на Украине ,  

Российские военные нанесли удар «Ониксом» по аэродрому в Одесской области

Российские военные из «Бастиона» нанесли удар по аэродрому в Одесской области, а также сбили самолет МиГ-29, сообщило Минобороны *
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БРК «Бастион» (Фото: пресс-служба Минобороны РФ)

Российские военные нанесли удар по военному военному аэродрому Арциз в Одесской области, сообщило Минобороны в Telegram. Удар был нанесен высокоточной ракетой «Оникс» с помощью берегового ракетного комплекса «Бастион».

«Уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле», — сообщило ведомство.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Средства ПВО сбили самолет МиГ-2 в районе населенного пункта Апостолово Днепропетровской области и уничтожили девять беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Также ведомство сообщило, что за сутки на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Куртимовка, Тоненькое, Очертино, Новгородское, Сухая Балка, Майоровка, Отрадовка и Зайцево были поражены 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град». В районах Ковгородского, Николаевки, Ленинского и Зайцево были поражены 12 артиллерийских взводов ВСУ, занимавших огневые позиции, а также уничтожены две 155-мм гаубицы М777 вместе с артиллерийскими расчетами.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия также поразили ряд районов сосредоточения живой силы и техники в Веселом, Приволье и Богородичном Донецкой Народной Республики. Уничтожены 25 пунктов управления, 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 450 человек, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 спецавтомобилей.

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Кроме того, была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска (ДНР) и локатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Новодружеска (ЛНР).

Ведомство также подсчитало, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 208 самолетов, 132 вертолета, 1260 беспилотных летательных аппаратов, 345 зенитных ракетных комплекса, 3696 танков и других боевых бронированных машин, 576 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2055 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3731 единиц специальной военной автомобильной техники.

Теги
«Бастион» Одесса аэродром

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