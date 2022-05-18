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Комплексы С-500 начали поступать на вооружение России

Зенитная ракетная система С-500
Зенитная ракетная система С-500 (Фото: пресс-служба Минобороны РФ)

На вооружение сил России начинает поступать зенитная ракетная система С-500, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на марафоне «Новые горизонты». Трансляция шла в группе общества «Знание» во «ВКонтакте».

«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые практически совмещают функции противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), — комплексы С-500», — сказал зампред правительства.

Борисов назвал С-500, а также зенитные ракетные комплексы «Тор», «Бук», С-300, С-350 и С-400 наиболее востребованной продукцией на мировом рынке. «Разбирается как горячие пирожки», — указал он.

В России запустили в серийное производство ЗРК С-500 «Прометей»
Политика
ЗРК С-500 &laquo;Прометей&raquo;

С-500 «Прометей» — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, который может перехватывать баллистические, крылатые ракеты, а также аэродинамические цели; радиус поражения — около 600 км. По заявлению главнокомандующего Воздушно-космическими войсками Сергея Суровикина, комплекс ПВО способен уничтожать объекты, в том числе гиперзвуковые ракеты, в космосе.

В апреле прошлого года концерн «Алмаз-Антей» сообщил, что завершает работу над системой ПВО С-500. В июле Министерство обороны отчиталось о боевых испытаниях системы на полигоне Капустин Яр. Тогда комплекс ПВО поразил
скоростную баллистическую цель и подтвердил заданные тактико-технические характеристики.

Ведомство указывало, что первую систему С-500 поставят в подмосковное объединение ПВО-ПРО, после того как специалисты закончат полный цикл испытаний.

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25 апреля гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков сообщил о запуске серийного производства С-500.

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