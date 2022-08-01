«Газпром» нарастил поставки в Китай по «Силе Сибири» почти на 61%

За семь месяцев экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 34,7%, или на 40 млрд куб. м, сообщили в «Газпроме». В компании подчеркнули, что поставляют газ «согласно подтвержденным заявкам»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В январе—июле «Газпром» поставил в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на 60,9% больше газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале энергетической компании.

«В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта», — отметили в «Газпроме».

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 млрд куб. м — на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. В компании подчеркнули, что поставляют газ «согласно подтвержденным заявкам».

По предварительным данным, мировый спрос за семь месяцев 2022 года упал примерно на 35 млрд куб. м относительно аналогичного периода 2021 года. Большая часть сокращения пришлась на страны Евросоюза — 31 млрд куб. м, сообщили в «Газпроме».

«Сила Сибири» — российский газопровод для поставок газа из Якутии в Приморье и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это совместный проект «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). В 2014 году они заключили 30-летний контракт на поставки газа.

В конце 2019-го трубопровод запустили. В сентябре 2020 года началось проектирование газопровода «Сила Сибири-2», который проложат через Монголию. Через него будут качать в Китай до 50 млрд куб. м газа в год.