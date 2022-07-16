Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили в Тбилиси нормализацию связей

Утром стороны обвинили друг друга в обстрелах, а к вечеру на переговорах министры обсудили мир и нормализацию отношений

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян (Фото: mfa.gov.az)

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели переговоры в Тбилиси, в ходе которых обсудили вопросы, касающиеся нормализации отношений между странами, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Байрамов заявил о необходимости направить все усилия на построение добрососедских межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и полностью выполнить всех положения Трехстороннего заявления, в частности вывести вооруженные силы Армении с территории Азербайджана (по итогам последнего конфликта в Нагорном Карабахе часть территорий отошла Баку).

«Касаясь гуманитарных вопросов, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность внесения ясности в судьбы около 4 тыс. пропавших без вести азербайджанцев», — добавили в МИД Азербайджана.

В то же время глава армянского МИДа заявил, что для достижения мира важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и в связи с этим министр подчеркнул «важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ». Мирзоян также затронул тему освобождения и возвращения армянских военнопленных, выяснения судеб пропавших без вести.

В апреле Ереван и Баку впервые после окончания конфликта 2020 года начали обсуждать конкретные предложения о мирном договоре. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе и договорились создать двустороннюю комиссию по определению границ Армении и Азербайджана.

Однако 16 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли их позиции в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района из разных видов стрелкового оружия. Баку заявил, что принял ответные меры. Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле их позиций на границе и указало, что армянские военные в свою очередь предприняли ответные действия.