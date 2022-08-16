Шойгу обвинил НАТО в попытке установить глобальное доминирование

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НАТО претендует на глобальное доминирование, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на форуме «Армия-2022», передает «РИА Новости».

«НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование», — сказал глава Минобороны.

В конце июня главы государств — членов Североатлантического альянса приняли новую стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой для безопасности блока. При этом в документе отмечается, что альянс не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России, а также готов сохранять каналы коммуникации с Москвой открытыми, несмотря на то что больше не считает ее партнером.

Российское руководство не в первый раз обвиняет НАТО в агрессивной политике в отношении Москвы. В частности, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что блок ведет «горячую военную операцию» против России на территории Украины.

Отношение между Россией и альянсом резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал российские военные действия «самой опасной ситуацией в Европе со времен Второй мировой войны» и призвал не допустить, чтобы политика Москвы оказалась успешной.

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При этом, как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не служит угрозой для нее.

В Кремле в ответ заявили, что угрозой для Европы стало расширение инфраструктуры НАТО на восток и смена власти на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во многом нынешнюю ситуацию в Европе «спровоцировала агрессивная атака НАТО», волнообразное приближение альянса к российским границам создавало опасность.