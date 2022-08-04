Кремль оценил слова Столтенберга о «самой опасной ситуации» в Европе

Столтенберг назвал действия России на Украине самой опасной ситуацией в Европе за 70 лет и заявил об угрозе распространения боевых действий. Песков же счел опасным для Европы смену власти на Украине в 2014 году и расширение НАТО

Йенс Столтенберг на острове Утойя перед выступлением Социал-демократической партии Норвегии в молодёжном лагере в Утойе (Фото: Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters)

Угрозой мировому порядку стало расширение инфраструктуры НАТО на восток и смена власти на Украине, а не ввод российских войск на Украину, как считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, во многом нынешнюю ситуацию в Европе «спровоцировала агрессивная атака НАТО», волнообразное приближение альянса к российским границам создавало опасность. Ситуация вызревала несколько десятилетий и потребовала от России принять меры, считает он. Кроме того, продолжил представитель президента, государства — члены НАТО «срежиссировали» произошедший на Украине в 2014 году госпереворот, что стало настоящей угрозой для Европы и всего мира.

«Вот отсюда проистекают угроза и опасность для миропорядка. Поэтому мы не согласны с такой постановкой вопроса в исполнении господина Столтенберга», — резюмировал Песков.

Он отреагировал на заявление генсека НАТО, которое прозвучало ранее днем 4 августа. Как передает Reuters, Столтенберг назвал действия России на Украине «самой опасной ситуацией в Европе со времен Второй мировой войны» и призвал не допустить, чтобы политика Москвы оказалась успешной.

Россия начала спецоперацию на Украине более пяти месяцев назад, в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции демилитаризацию и «денацификацию» Украины, защиту мирных жителей от «геноцида со стороны киевского режима».

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Путин тогда же отметил, что Россия в течение 30 лет терпеливо пыталась договориться, будучи обеспокоенной расширением границ НАТО на восток. «Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную», — говорил президент России. Он считает, что после распада СССР в мире оказался нарушенным баланс сил, теперь «несогласных ломают через колено».

Российские войска действуют на Украине для того, чтобы помешать «безоглядному курсу» на полное доминирование США в мире, сказал в апреле глава МИДа Сергей Лавров. «По неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — уверен министр.

Украина ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Дипломатические отношения с Россией были разорваны.