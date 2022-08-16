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Что изменилось в Афганистане за год правления талибов

Сдержал ли «Талибан» данные после прихода к власти обещания
Год назад талибы, заняв Кабул, стали единственной правящей силой в Афганистане. Как за это время изменилась жизнь в стране и выполнили ли талибы данные тогда обещания — в материале РБК
Фото: Ebrahim Noroozi / AP
Фото: Ebrahim Noroozi / AP

15 августа 2021 года боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» практически без боя заняли афганскую столицу Кабул и установили в стране свою власть. Правительство Ашрафа Гани, прежнего президента страны, не продержалось и четырех месяцев с момента, как США начали вывод войск из страны.

Придя к власти, «Талибан» заявил о готовности взаимодействовать с миром, создать правительство, в которое войдут представители со всей страны, а также обеспечить основные права населения, в том числе женщин. На практике большинство из обещанного тогда за год так и не было выполнено.

Экономика и права человека

После падения правительства Гани экономика Афганистана рухнула. Из-за прихода талибов в небогатую, разрушенную гражданской войной страну перестала поступать иностранная помощь, которая ранее составляла 45% от национального ВВП, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном причинам кризиса в Афганистане. Были заморожены зарубежные активы Центрального банка страны на сумму около $9,2 млрд.

Ухудшилась гуманитарная ситуация: 20 млн человек, или половина населения страны, сейчас испытывают нехватку продовольствия.

«У нас украли наши деньги и требуют от нас показать результаты нашего правления… Скажите, если вы отключите воду для полива в нашем саду, а потом потребуете от нас показать плоды, выращенные в саду, что мы вам ответим?» — так ответил на критику глава нынешнего МИД Афганистана Амир Хан Муттаки на конференции в Ташкенте в конце июля (его процитировал эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов).

Произошел значительный отток человеческого капитала — десятки тысяч высококвалифицированных работников бежали из страны. К тому же были введены ограничения на работу женщин в частном и государственном секторах. В результате резко сократилось число занятых в экономике женщин. С 1998 по 2019 год доля женщин выросла с 15 до 22% от всех работников. Однако в 2021-м этот показатель снова упал до 15%. При этом талибы обещали, что будут уважать права женщин и позволят им работать при условии, что они будут носить чадру.

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Было распущено Министерство по делам женщин, телеканалам запретили показывать сериалы с участием актрис, а журналисткам предписали появляться в кадре только с покрытой платком головой. Также афганским женщинам теперь нельзя отправляться в поездки дальше, чем на 45 миль (72 км), без сопровождения родственника-мужчины.

Как Афганистан прожил год при талибах. Фотогалерея
Фотогалерея 

В марте этого года, после полугодового перерыва, в Афганистане открылись средние школы, однако девочки до образования так и не были допущены. Ограничение коснулось 1,1 млн афганских школьниц, подсчитали в ООН. В мае министр внутренних дел правительства «Талибана» Сираджуддин Хаккани заверил, что власти в настоящее время разрабатывают механизм, который сделает обучение девочек возможным. «Никто не против образования для женщин, и девочкам уже разрешено ходить в школу до шестого класса. Что касается более старшего возраста, продолжается работа над механизмом», — сказал он в интервью CNN.

Когда талибы только пришли к власти, были опасения, что они начнут преследовать и казнить своих противников. Эксперты Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) насчитали 160 случаев внесудебных расправ над бывшими госслужащими. Из них 59 человек были обвинены в сотрудничестве с запрещенным в России «Исламским государством» (ИГ), 18 — с Фронтом национального сопротивления Афганистана, который возглавляет полевой командир Ахмад Масуд-младший. Также в докладе миссии, опубликованном 20 июля, упоминаются 178 внесудебных арестов.

Безопасность

Если с точки зрения гражданских свобод ситуация в Афганистане ухудшилась, то с безопасностью улучшение все же есть, говорится в том же докладе МООНСА. Глава миссии Маркус Потцель, выступая 26 июля на открытии конференции по афганской проблематике в Ташкенте, в подтверждение того, что есть положительная динамика, заявил, что лично свободно передвигался по Афганистану в течение десяти дней.

Число жертв вооруженного насилия в Афганистане, по данным ООН, остается высоким: с 15 августа 2021-го по 15 июня 2022 года около 700 человек были убиты, а еще 1406 ранены. Однако это в разы меньше, чем в прошлые годы, когда в стране шла война. Кроме того, более половины жертв в 2021–2022 годах — результат терактов, организованных группировкой «Вилаят Хорасан», афганским филиалом ИГ. Так, в октябре прошлого года только из-за одного теракта в шиитской мечети в Кундузе погибли около 100 человек.

США сообщили о встрече с «Талибаном» по замороженным активам Афганистана
Политика
Фото:Chris Hondros / Getty Images

В стране выросла численность боевиков террористической группировки «Исламское государство» — с 2 тыс. до 6 тыс. боевиков, сказал в конце июля спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов (талибы такую оценку отрицают.). Также, по мнению Кабулова, талибы так и не добились сокращения посевов опиумного мака — сырья для производства героина.

В начале августа президент США Джозеф Байден заявил, что 31 июля в Кабуле в ходе операции американских спецслужб был убит лидер террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Айман аз-Завахири. Это пока первый и последний американский удар по территории Афганистана за почти год с момента вывода войск. Представитель правительства талибов Забихулла Муджахид завил, что власти страны не знали о том, что аз-Завахири находился в Кабуле, а также осудил удар по афганской столице, назвав произошедшее нарушением международных принципов.

Инклюзивное правительство

Вывод американских войск из Афганистана стал результатом договоренности между США и талибами, достигнутой 29 февраля 2020 года в Дохе. В этом так называемом Дохийском соглашении было зафиксировано, что талибы обязуются сформировать инклюзивное правительство. Талибы обещали, что в руководстве страны будут не только пуштуны — традиционные члены движения. Однако пока существенного прогресса в этом вопросе нет.

«К управлению страной нужно привлечь весь афганский народ. Я, как братьев, призываю талибов считать братьями и сестрами всех афганцев, даже тех, кто против них и кто подумывает о сопротивлении. С ними необходимо связаться и вернуть их в политический процесс, к национальному диалогу, чтобы в атмосфере единства и с помощью слова начертать путь к лучшему будущему. Именно с этим призывом я уже неоднократно обращался к «Талибану», — заявил в одном из своих последних интервью бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

Большинство стран мира не признают власть талибов. Для Москвы главное препятствие на этом пути — отсутствие инклюзивного правительства. Об этом в апреле 2022 года заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Мы хотим вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство», — сказал он.

Амир Хан Муттаки в Ташкенте в конце июля уверял, что в стране уже введена «политика терпимости в отношении противников» и «ни один госслужащий не был уволен с работы за свои политические взгляды». Он также заявил, что в госструктурах Афганистана сегодня «присутствуют представители всех 34 провинций страны», а «попытки зарубежных стран включить в состав правительства людей из прежнего режима являются прямым вмешательством во внутренние дела Афганистана».

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