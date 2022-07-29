США сообщили о встрече с «Талибаном» по замороженным активам Афганистана

Представители Госдепартамента и Минфина США провели встречу с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан», которая около года находится у власти в Афганистане, по вопросу решения гуманитарных вопросов на афганской территории, сообщается на сайте Госдепа.



Встреча прошла 27 июля в Ташкенте, где проходила международная конференция по Афганистану. Со стороны США на ней присутствовали специальный представитель по этой стране Томас Уэст и заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон, со стороны талибов — высокопоставленные представители движения.

«Соединенные Штаты заявили о необходимости решения неотложной гуманитарной ситуации в Афганистане. Обе стороны обсудили текущие усилия, направленные на то, чтобы лицензированные резервы Центрального банка Афганистана на сумму $3,5 млрд были использованы на благо афганского народа», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Как пишет афганское агентство Khaama Press со ссылкой на представителя МИД талибов, с Вашингтоном на встрече обсуждались «замороженные активы Афганистана, экономическая стабильность, гуманитарная помощь и некоторые другие экономические вопросы». Делегация талибов потребовала выдать замороженные афганские деньги.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после того, как им удалось активизировать наступление в стране в связи с уходом американского военного контингента, который находился там с 2011 года. После того, как «Талибан» оказался у власти, Вашингтон заморозил резервы правительства Афганистана, которые хранились на счетах в США.

Президент страны Джо Байден в сентябре прошлого года оценивал перспективу признания нового афганского правительства как далекую, при этом уже в октябре талибы заявили, что выполнили условия международного сообщества для их признания.