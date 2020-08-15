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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

По данным СМИ, они связывались с Москвой на случай, если Лукашенко будет «свергнут». В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника из Москвы, знакомых с деталями переговоров.

Еще три собеседника агентства говорят, что в Кремле допускают сценарий, при котором Лукашенко в ближайшее время может потерять пост президента, но при этом не исключается и другой вариант — сохранение на какое-то время власти в руках Лукашенко путем жесткого подавления протестов. Еще один источник Bloomberg, близкий к Кремлю, заявил, что некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным.

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема», — заявил агентству председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. По его словам, Москва «перенасытилась» Лукашенко, однако предпочла бы оставить его на месте, потому что любой альтернативный лидер, вероятнее всего, будет искать более тесные связи с Западом.

По мнению политтехнолога Глеба Павловского, российский президент Владимир Путин не хочет оказывать военную помощь Лукашенко, так как это может спровоцировать антироссийские настроения в Белоруссии. «Лукашенко больше не контролирует Белоруссию, он контролирует только силы безопасности, но останутся ли они лояльными? Непонятно», — отметил он, добавив, что «все это головная боль Путина».

Как прошел митинг у минского телецентра. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после завершения выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов. По официальным данным, в ходе столкновения силовиков и протестующих более 6,5 тыс. человек было задержано, сотни людей пострадали, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в сотрудников ОМОНа самодельное взрывное устройство. Родственники погибшего не согласны с версией силовиков, не подтверждают ее и появившиеся в интернете видеозаписи случившегося.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Кремль
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