Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

По данным СМИ, они связывались с Москвой на случай, если Лукашенко будет «свергнут». В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg

Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника из Москвы, знакомых с деталями переговоров.

Еще три собеседника агентства говорят, что в Кремле допускают сценарий, при котором Лукашенко в ближайшее время может потерять пост президента, но при этом не исключается и другой вариант — сохранение на какое-то время власти в руках Лукашенко путем жесткого подавления протестов. Еще один источник Bloomberg, близкий к Кремлю, заявил, что некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным.

«Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема», — заявил агентству председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. По его словам, Москва «перенасытилась» Лукашенко, однако предпочла бы оставить его на месте, потому что любой альтернативный лидер, вероятнее всего, будет искать более тесные связи с Западом.

По мнению политтехнолога Глеба Павловского, российский президент Владимир Путин не хочет оказывать военную помощь Лукашенко, так как это может спровоцировать антироссийские настроения в Белоруссии. «Лукашенко больше не контролирует Белоруссию, он контролирует только силы безопасности, но останутся ли они лояльными? Непонятно», — отметил он, добавив, что «все это головная боль Путина».