Лукашенко ответил фразой «не дождетесь» на ослабление власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те люди, которые надеются на ослабление власти в республике, этого «не дождутся». Его слова передает«Беларусь 1».

«Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно. Не дождетесь», — сказал Лукшенко.

Президент подчеркнул, что сейчас у него «нет иных целей, как сохранить независимое и стабильное государство».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за несогласия с итогами президентских выборов. Согласно окончательным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. Штаб Тихановской не признал результаты и потребовал начать процедуру передачи власти.