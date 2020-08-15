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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко ответил фразой «не дождетесь» на ослабление власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что те люди, которые надеются на ослабление власти в республике, этого «не дождутся». Его слова передает«Беларусь 1».

«Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно. Не дождетесь», — сказал Лукшенко.

Президент подчеркнул, что сейчас у него «нет иных целей, как сохранить независимое и стабильное государство».

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за несогласия с итогами президентских выборов. Согласно окончательным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1%. Штаб Тихановской не признал результаты и потребовал начать процедуру передачи власти.

12 августа о том, что Лукашенко покинул Белоруссию сообщил политтехнолог Владислав Рогимов со ссылкой на источники в администрации президента республики. Рогимов писал, что белорусский лидер вылетел в Москву для непубличной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, однако в Кремле эту информацию опровергли. Кроме того, о том, что Лукашенко планирует бежать из страны
писали оппозиционные Telegram-каналы, указывая на его временное отсутствие в публичном пространстве.

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Накануне, 14 августа, Лукашенко опроверг сообщения об отъезде из Белоруссии. «Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают», — сказал он на совещании по ситуации в строительной отрасли.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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