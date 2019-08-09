«Мосгортранс» подал в суд на участников митинга 27 июля

Сколько именно исков было подано — не уточняется. Во время несогласованной акции протеста 27 июля митингующие на время перекрывали движение по участку Садового кольца

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Мосгортранс» подал иски к участникам не согласованной с мэрией Москвы акции протеста, которая прошла 27 июля в центре столицы, из-за того что они перекрыли проезжую часть. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госпредприятия.

«Мы подтверждаем, что подали первые исковые требования из-за несанкционированного перекрытия проезжей части в центре города 27 июля», — отметили там.

Агентству «Москва» в пресс-службе «Мосгортранса» заявляли, что общая сумма исковых требований составила более 12,5 млн руб., а сумма ущерба — более 100 млн руб. Однако РБК в пресс-службе «Мосгортранса» заявили, что «общая сумма ущерба от задержек движения сейчас подсчитывается».

Во время протестной акции 27 июля митингующие в какой-то момент вышли на участок Садового кольца возле Цветного бульвара и перекрыли движение транспорта. По данным СМИ, Садовое кольцо было перекрыто не более пяти минут, потом протестующих быстро оттеснили на тротуар и начали задерживать.