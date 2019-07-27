Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца

После задержания некоторых протестующих проезжая часть была полностью освобождена. О том, возобновилось ли движение транспорта, не сообщается.

Несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00. Протестующие собрались возле здания мэрии в центре Москвы. Затем они заняли несколько близлежащих улиц и переулков. Сотрудники полиции практически сразу начали задерживать участников акции. Правоохранители расчистили Тверскую и примыкающие к ней переулки, после чего протестующие разделились на несколько групп и выдвинулись в сторону Чистых прудов и Лубянки. Дойдя до Трубной площади часть митингующих направилась к Садовому кольцу, где перекрыла автомобильное движение. К настоящему моменту полицейские задержали 696 человек, сообщает «ОВД-Инфо». В МВД заявили о 295 задержанных.