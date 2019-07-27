Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца

Участники несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму перекрыли участок Садового кольца возле Цветного бульвара, сообщает корреспондент РБК.
Движение машин на одном из участков Садового заблокировано, подтверждает Reuters со ссылкой на очевидцев.
«Таких данных нет», — заявили РБК в столичном управлении ГИБДД.
Также об этом сообщает «Новая газета». По данным издания, Садовое кольцо было перекрыто не более пяти минут. «Протестующих очень быстро оттеснили на тротуар и жестко вязали. Приехало много полицейских машин. Оттуда выбежали «космонавты» и начали сбивать людей на землю и вязать», — пишет газета.