Член конгресса США призвал покончить с «одержимостью Россией»

По мнению республиканца Томаса Масси, выступающего против ограничения на ношение оружия в США, в предъявленных Марии Бутиной обвинениях нет доказательств того, что она совершала преступления

Томас Масси (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

«Мейнстримовые СМИ и потерявшие связь с реальностью политики и бюрократы хотят, чтобы мы поверили в то, что холодная война никогда не кончалась, говорить с россиянами — это преступление, и что мы все должны бояться любого россиянина в США», — пишет член палаты представителей, избранный от 4-го округа штата Кентукки, республиканец Томас Масси в колонке, опубликованной на портале RealClear Politics.

Он считает, что обычных «трудолюбивых американцев» волнуют вопросы трудоустройства, как оплатить счета и как прокормить семью, а «российский сговор» их не интересует. С «истерией» вокруг предполагаемого вмешательства России в выборы в США конгрессмен связывает арест россиянки Марии Бутиной. Масси пишет, что ей, «в отличие от многих людей, которых обвинили в насилии», власти отказали в освобождении под залог. Предъявленные россиянке обвинения он называет «крайне несодержательными».

Также конгрессмен раскритиковал освещение дела Бутиной в американской прессе, сказав, что публикации исходят из «презумпции виновности» россиянки. «Пока что предъявленные доказательства свидетельствуют о том, что она просто сторонник права на ношение оружия, выступала за это право в России и искренне надеется на улучшение отношений между Россией и США. Это не преступления», — считает он.

Масси также подчеркивает, что наибольшая угроза для США исходит не со стороны России. По его мнению, она кроется в «огромном» госдолге, прозрачных границах и «вышедшего из-под контроля федерального правительства», которое «считает себя вправе шпионить за американцами без санкции суда». «Настало время покончить с одержимостью Россией», — заключает он.

Масси избрался в палату представителей в 2012 году, его кандидатуру поддерживали сенатор Ренд Пол, его сын Рон Пол, а также ряд организаций, включая Gun Owners of America. После избрания Масси поддерживал инициативу отменить закон, запрещающий ношение огнестрельного оружия в школах. Он выступал против санкций США в отношении Ирана и КНДР, скептически относился к обвинениям в применении химического оружия Башаром Асадом.

Портал RealClear Politics, на котором опубликована колонка конгрессмена, аггрегирует статьи других СМИ, а также размещает колонки сотрудничающих с сайтом авторов. С 2007 по 2015 годы долей в 51% в компании издателе портала владел Forbes Media LLC. Time писал о правом уклоне портала.

Мария Бутина — член российской организации «Право на оружие», она в 2012-2016 годах работала помощником Александра Торшина, который тогда был первым зампредом Совета Федерации (сейчас — зампред ЦБ). В тот же период она несколько раз бывала в США, где встречалась с представителям Национальной стрелковой ассоциации.

Россиянку задержали в США 15 июля. Ей предъявили обвинения в сговоре, незаконной работе в качестве иностранного агента, незаконном лоббировании. На территории США она находилась по студенческой визе, говорится в обвинительном заключении. The Washington Post писал, что деятельность Бутиной финансировал бизнесмен Константин Николаев. Представитель бизнесмена сообщил изданию, что тот контактировал с россиянкой с 2012 по 2014 годы, а от других комментариев отказался.