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Рубио заявил о согласовании шагов к деэскалации между Израилем и Сирией

США согласовали действия, которые положат конец «тревожной и ужасающей ситуации» между Израилем и Сирией, сообщил Рубио. Администрация работала со сторонами конфликта «все утро и всю ночь»
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

США согласовали со всеми сторонами вовлеченными в конфликт Израиля и Сирии, конкретные шаги к деэскалации, написал в X госсекретарь Марко Рубио.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время «этой тревожной и ужасающей ситуации» удастся положить конец, для чего все участники должны выполнить свои обязательства. В чем именно они заключаются, Рубио не уточнил.

Несколькими часами ранее Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что специальный посланник США по Сирии Том Барак провел несколько телефонных разговоров с советником премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Роном Дермером. «Мы призвали израильтян отступить», — сказал собеседник, добавив, что администрация настаивает на прямых переговорах между Израилем и Сирией для урегулирования.

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16 июля армия обороны Израиля ЦАХАЛ объявила о решении нарастить силы в районе границы с Сирией на фоне обострения конфликта друзских формирований с бедуинами. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейд. Дамаск решил ввести войска в город, чтобы «укрепить безопасность и стабильность» в регионе. Израильские военные сообщили об ударах по объектам в окрестностях сирийской столицы и на юге страны, атакам в том числе подверглись район президентского дворца и здание Минобороны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил Сирию, что она понесет тяжелые потери после столкновений, если не «оставит в покое друзов в Эс-Сувейде» и не выведет оттуда войска. Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире Fox News заявила, что США призывают сирийские власти к отводу войск, чтобы способствовать деэскалации. По словам Рубио, администрация работала со сторонами конфликта «все утро и всю ночь».

Друзы — замкнутая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют особую монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка с элементами неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. Друзы проживают на западе Сирии, а также в Ливане и на севере Израиля.

Друзские силы в целом приветствовали свержение режима Башара Асада, но настороженно отнеслись к новым властям в Дамаске, где доминирующее положение заняли руководители исламистского движения «Хайят-Тахрир аш-Шам» (признано террористическим и запрещено в России). В центре переговоров между ними оказались вопросы разоружения друзских формирований и их интеграции в новые военные и полицейские структуры постасадовской Сирии, а также вопросы федерализации Сирии и автономии друзской провинции.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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