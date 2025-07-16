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Военная операция на Украине ,  
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Сибига заявил о готовности Украины к переговорам

Глава МИД Украины Сибига: Киев готов к новому раунду переговоров с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина готова к переговорам «в любом формате и в любой географии», сказал Сибига, но не назвал конкретную дату. Так он ответил на слова Пескова, что Россия призывает надавить на Киев ради нового раунда
Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Украина готова к третьему раунду прямых переговоров с Россией, заявил глава МИД страны Андрей Сибига. Его слова приводит издание «Укринформ». Конкретной даты, когда Киев готов провести встречу, министр не назвал.

«Мы готовы к таким переговорам в любом формате и в любой географии», — сказал Сибига во время визита в Польшу.

Так министр прокомментировал слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Последний 16 июля сказал, что Россия призывает все стороны оказать давление на Украину, чтобы новый раунд ее прямых переговоров с Москвой состоялся.

Сибига повторил призыв украинского президента Владимира Зеленского к проведению встречи глав государств. Министр выразил мнение, что такая встреча могла бы стать самым эффективным шагом на пути к достижению соглашения о прекращении огня.

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«В идеале, в этой встрече должны были бы участвовать и другие лидеры — прежде всего президент [США Дональд] Трамп, наши европейские коллеги и президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган», — добавил глава украинского МИДа.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна готова к новому раунду переговоров с Украиной и для этого нужно только согласовать место и время. Москва предложила начать третий раунд переговоров на неделе с 22 июня, но он «до сих пор никак не упоминается ни в каких украинских заявлениях, каких-либо советах, которые им дают их западные кураторы», сказал накануне глава российского МИДа Сергей Лавров.

По его словам, украинская сторона затягивает переговорный процесс, меняя состав делегации.

В Кремле говорили, что дата новой, третьей встречи будет согласована после того, как стороны завершат обмены пленными, о которых они договорились по итогам последних прямых переговоров. Схожую позицию выражал и Киев.

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