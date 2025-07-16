WSJ раскрыла, как Мерц уговорил Трампа «дипломатией чековых книжек»

Трамп 11 июля поговорил с Мерцем и согласился на его предложение о поставках Украине систем Patriot за счет Берлина, пишет WSJ. По данным газеты, Мерцу удалось найти подход к Трампу, поскольку он сам занимался бизнесом

Фридрих Мерц (Фото: Philipp Guelland / Getty Images)

Ужесточение позиции американского президента Дональда Трампа по отношению к России стало результатом многомесячной кампании европейских лидеров, которые активизировали контакты с США, а высокопоставленные чиновники воспользовались конфиденциальными каналами связи с ключевыми лицами администрации республиканца, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который заработал состояние в частном секторе, было легче установить контакт с Трампом, чем его предшественникам, говорят помощники главы правительства. Одним из факторов стала способность Мерца обеспечить значительное финансирование вооружений США после внесения в Конституцию Германии поправок, разрешающих практически неограниченные заимствования, чего не смогли добиться прежние канцлеры.

«Мерц нашел правильный подход и теперь может разговаривать с Трампом по мобильному телефону и заниматься дипломатией чековых книжек, — сказал Нико Ланге, бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Германии. — В отличие от [президента Франции Эмманюэля] Макрона и других он действительно может подкрепить слова делами».

Так, вечером 11 июля Трамп после просмотра видео с ударами по Украине позвонил Мерцу по мобильному телефону и выразил недовольство российским лидером Владимиром Путиным, заявили два собеседника WSJ, знакомых с разговором.

По словам источников газеты, Трамп сказал, что готов принять предложение, которое канцлер ФРГ сделал за несколько дней до этого: использовать немецкие средства для покупки оружия американского производства для Украины. Как пишет WSJ, Мерц попросил о телефонном разговоре с Трампом после сообщений о приостановке США поставок части вооружений Украине.

3 июля разговор состоялся, в нем участвовал также шеф Пентагона Пит Хегсет. Источники издания, знакомые с разговором, рассказали, что Мерц поздравил Трампа и Хегсета с Днем независимости США и озвучил предложение о покупке двух систем Patriot Германией для Украины, когда Вашингтон прекратил их поставки. Однако американский президент, похоже, не знал о решении приостановить поставки. «Пит, что происходит?» — спросил он, по словам знакомых с содержанием этого разговора. Вскоре поставки части оружия Киеву возобновились.

В ходе разговора 11 июля Трамп предложил продать Германии для Украины не два, а пять комплексов Patriot. Мерц согласился, хотя, как отмечают знакомые с его позицией собеседники WSJ, канцлеру нужно будет договориться о финансировании с другими европейскими лидерами. В материале указано, что Берлин, вероятно, отправит Киеву две свои системы, а взамен закажет другие у Вашингтона на сумму около $2 млрд. Одну из систем для Украины закупит Норвегия, в числе потенциальных поставщиков генсек НАТО Марк Рютте упоминал также Данию, Канаду и Финляндию.

О том, что за оружие для Украины будут платить европейские страны, Трамп объявил вечером 14 июля. По его словам, в частности, США рассматривают возможность передать Киеву 17 комплексов Patriot; эти системы поставят европейские союзники Вашингтона, а США затем восполнят их арсеналы.

Министр обороны Германии Борис Писториус затем рассказал, что Берлин и Вашингтон готовят поставку Киеву двух систем Patriot. Он сообщил, что договорился с американским коллегой Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы, связанные с этой сделкой. В ночь на 16 июля Трамп объявил, что ракеты для комплексов Patriot уже поставляются на Украину из Германии в рамках нового соглашения.

Москва осуждает поставки оружия Киеву. В Кремле, комментируя планы Трампа отправить Украине оружие за счет Европы, отметили, что поставки оружия из Соединенных Штатов как продолжались, так и продолжаются. «Было много слов сказано о дороговизне. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать страны Европы», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.