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Военная операция на Украине ,  
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WSJ раскрыла, как Мерц уговорил Трампа «дипломатией чековых книжек»

WSJ: Мерц уговорил Трампа по поставкам Украине «дипломатией чековых книжек»
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп 11 июля поговорил с Мерцем и согласился на его предложение о поставках Украине систем Patriot за счет Берлина, пишет WSJ. По данным газеты, Мерцу удалось найти подход к Трампу, поскольку он сам занимался бизнесом
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Philipp Guelland / Getty Images)

Ужесточение позиции американского президента Дональда Трампа по отношению к России стало результатом многомесячной кампании европейских лидеров, которые активизировали контакты с США, а высокопоставленные чиновники воспользовались конфиденциальными каналами связи с ключевыми лицами администрации республиканца, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который заработал состояние в частном секторе, было легче установить контакт с Трампом, чем его предшественникам, говорят помощники главы правительства. Одним из факторов стала способность Мерца обеспечить значительное финансирование вооружений США после внесения в Конституцию Германии поправок, разрешающих практически неограниченные заимствования, чего не смогли добиться прежние канцлеры.

«Мерц нашел правильный подход и теперь может разговаривать с Трампом по мобильному телефону и заниматься дипломатией чековых книжек, — сказал Нико Ланге, бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Германии. — В отличие от [президента Франции Эмманюэля] Макрона и других он действительно может подкрепить слова делами».

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину
Политика
Дональд Трамп

Так, вечером 11 июля Трамп после просмотра видео с ударами по Украине позвонил Мерцу по мобильному телефону и выразил недовольство российским лидером Владимиром Путиным, заявили два собеседника WSJ, знакомых с разговором.

По словам источников газеты, Трамп сказал, что готов принять предложение, которое канцлер ФРГ сделал за несколько дней до этого: использовать немецкие средства для покупки оружия американского производства для Украины. Как пишет WSJ, Мерц попросил о телефонном разговоре с Трампом после сообщений о приостановке США поставок части вооружений Украине.

Рютте объяснил поставки оружия США Киеву через Европу
Политика
Марк Рютте

3 июля разговор состоялся, в нем участвовал также шеф Пентагона Пит Хегсет. Источники издания, знакомые с разговором, рассказали, что Мерц поздравил Трампа и Хегсета с Днем независимости США и озвучил предложение о покупке двух систем Patriot Германией для Украины, когда Вашингтон прекратил их поставки. Однако американский президент, похоже, не знал о решении приостановить поставки. «Пит, что происходит?» — спросил он, по словам знакомых с содержанием этого разговора. Вскоре поставки части оружия Киеву возобновились.

В ходе разговора 11 июля Трамп предложил продать Германии для Украины не два, а пять комплексов Patriot. Мерц согласился, хотя, как отмечают знакомые с его позицией собеседники WSJ, канцлеру нужно будет договориться о финансировании с другими европейскими лидерами. В материале указано, что Берлин, вероятно, отправит Киеву две свои системы, а взамен закажет другие у Вашингтона на сумму около $2 млрд. Одну из систем для Украины закупит Норвегия, в числе потенциальных поставщиков генсек НАТО Марк Рютте упоминал также Данию, Канаду и Финляндию.

О том, что за оружие для Украины будут платить европейские страны, Трамп объявил вечером 14 июля. По его словам, в частности, США рассматривают возможность передать Киеву 17 комплексов Patriot; эти системы поставят европейские союзники Вашингтона, а США затем восполнят их арсеналы.

Министр обороны Германии Борис Писториус затем рассказал, что Берлин и Вашингтон готовят поставку Киеву двух систем Patriot. Он сообщил, что договорился с американским коллегой Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы, связанные с этой сделкой. В ночь на 16 июля Трамп объявил, что ракеты для комплексов Patriot уже поставляются на Украину из Германии в рамках нового соглашения.

Москва осуждает поставки оружия Киеву. В Кремле, комментируя планы Трампа отправить Украине оружие за счет Европы, отметили, что поставки оружия из Соединенных Штатов как продолжались, так и продолжаются.

«Было много слов сказано о дороговизне. Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать страны Европы», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Фридрих Мерц поставки оружия военная помощь Patriot
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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