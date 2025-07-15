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Военная операция на Украине ,  
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Трамп предостерег Украину от атаки на Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский не должен делать Москву целью нападения, заявил американский лидер Дональд Трамп в разговоре с журналистами. При этом президент США повторил, если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, «это будет очень плохо».

Трамп также добавил, что в нынешней ситуации он не находится ни на стороне Украины, ни на стороне России. «Я просто хочу остановить убийства. Вот на какой я стороне», — заявил президент, выступая перед представителями прессы на Южной лужайке Белого дома. Трансляцию вел C-Span.

Белый дом заявил, что Трамп не призывал Украину нанести удар по Москве
Политика
Дональд Трамп

Ранее Financial Times сообщила, что во время телефонного разговора Трамп задал украинскому президенту Владимиру Зеленскому вопрос, сможет ли Украина ударить по Москве и Санкт-Петербургу. На что Зеленский, по словам источников газеты, ответил: «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие». Позднее в Белом доме заявили, что американский президент не призывал к таким действия, а «просто задал вопрос».

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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