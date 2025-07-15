Трамп предостерег Украину от атаки на Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не должен делать Москву целью нападения, заявил американский лидер Дональд Трамп в разговоре с журналистами. При этом президент США повторил, если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, «это будет очень плохо».
Трамп также добавил, что в нынешней ситуации он не находится ни на стороне Украины, ни на стороне России. «Я просто хочу остановить убийства. Вот на какой я стороне», — заявил президент, выступая перед представителями прессы на Южной лужайке Белого дома. Трансляцию вел C-Span.
Ранее Financial Times сообщила, что во время телефонного разговора Трамп задал украинскому президенту Владимиру Зеленскому вопрос, сможет ли Украина ударить по Москве и Санкт-Петербургу. На что Зеленский, по словам источников газеты, ответил: «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие». Позднее в Белом доме заявили, что американский президент не призывал к таким действия, а «просто задал вопрос».
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