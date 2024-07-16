Киев и Прага договорились о строительстве оружейных заводов на Украине

На Украине построят заводы по производству патронов и штурмовых винтовок CZ BREN 2, соответствующий контракт заключили чешские Sellier & Bellot и Colt CZ Group с «Укроборонсервисом», сообщил Фиала. Москва осуждает помощь Киеву

Петр Фиала и Денис Шмыгаль (справа налево) (Фото: Eva Korinkova / Reuters)

Чешские компании Sellier & Bellot и Colt CZ Group подписали межправительственный контракт с «Укроборонсервисом» о строительстве заводов по производству патронов и штурмовых винтовок CZ BREN 2 на Украине, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Его слова приводит Ceske Noviny.

«Мы осознаем, что она [Украина] борется за безопасность Европы и демократический порядок в мире, необходимо сделать все, чтобы Украина победила», — сказал Фиала. Он также отметил, что в 2024 году в Чехии пройдут обучение 1,7 тыс. украинских военнослужащих.

В свою очередь, Шмыгаль выразил надежду на реализацию совместных проектов по производству боеприпасов и ремонту вертолетов на территории Чехии.

Украинская сторона неоднократно заявляла о нехватке оружия и боеприпасов. Чехия организовала поиск снарядов и финансирования этой инициативы по всему миру. К ней присоединились, но не стали афишировать свое участие 20 стран. Всего Прага планирует поставить Киеву 800 тыс. снарядов (500 тыс. калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм). В июне Фиала сообщал о прибытии на Украину «первой партии» из 50 тыс. боеприпасов. До конца 2024 года Чехия намерена обеспечить ВСУ 500 тыс. снарядов.

Москва осуждает военную и финансовую поддержку Киева, считая, что она затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле отмечали, что поставки вооружения Украине принесут ей еще «больше страданий».