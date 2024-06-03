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Военная операция на Украине ,  
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Чехия запустила пилотный проект помощи украинцам в возвращении на родину

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images

Министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект по добровольному возвращению украинских беженцев обратно на родину, сообщило Radio Prague International.

Проект одобрили еще в середине мая, он будет работать с июня по ноябрь 2024 года.

«Украинские беженцы, <...> которые захотят вернуться на родину, теперь имеют возможность воспользоваться помощью государства», — говорится в сообщении.

На проект выделили 5,5 млн крон (около $241 тыс.).

Власти Чехии теперь смогут оплатить автобусные билеты для 400 беженцев и еще для 30 организовать транспортировку на машине скорой помощи.

Однако, воспользоваться билетом в рамках проекта беженцы смогут только один раз.

Радиостанция привела данные МВД, по которым в апреле 2024 года в стране проживало около 339 тыс. беженцев из Украины.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Украинцы, которые оказались в Чехии после начала военной операции, получили гуманитарные пособия в совокупности на 16,33 млрд крон (около $710 млн).

В конце января 2024 года верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что из-за боевых действий свои дома покинули 10 млн украинцев, 6,3 млн из них эмигрировали, 3,7 млн уехали в другие регионы Украины.

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Теги
беженцы из Украины Чехия возвращение на Украину
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