Что пообещал Трамп в первый день съезда Республиканской партии США Экс-президент впервые появился на публике после покушения и представил кандидата в вице-президенты

В Милуоки начался съезд Республиканской партии США, на котором Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения в минувшие выходные. Какие решения принял съезд и какие еще должен принять — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Трамп появился на публике впервые после покушения

15 июля Дональд Трамп появился на публике впервые после покушения, которое он пережил на предвыборном митинге в Пенсильвании двумя днями ранее. Пуля по касательной задела его правое ухо, погиб один из участников мероприятия, еще двое были ранены. Стрелка, которым оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, на месте застрелили агенты Секретной службы США, отвечающие за охрану экс-президента.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас признал, что это нападение — серьезный провал в работе служб безопасности; он анонсировал независимое расследование, однако опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы отказывал команде Трампа в неоднократных просьбах усилить охрану. Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила, что вся ответственность за случившееся лежит на ней лично.

Трамп признался, что думал отложить свою поездку на съезд в Милуоки (штат Висконсин) на пару дней, но в итоге решил, что «нельзя позволять стрелку или потенциальному убийце вносить изменения в расписание или что-либо еще». Поэтому уже в первый день национальной конвенции Республиканской партии Трамп вышел на сцену под песню «Боже, благослови США» с перебинтованным ухом, но в приподнятом настроении. Делегаты встретили его овациями и скандировали «Боритесь!» — именно это слово несколько раз выкрикнул Трамп, когда агенты Секретной службы выводили его со сцены после покушения.

Делегат от Вайоминга Шерил Фоланд сказала, что «Боритесь!» стало слоганом республиканцев не только потому, что они призывают Трампа к борьбе, но и потому, что сам «Бог боролся за него». Она считает, что это слово стало «мантрой для целой страны». «Дьявол пришел в Пенсильванию с винтовкой в руках. Но американский лев снова встал на ноги!» — заявил темнокожий сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

Трампа выдвинули в президенты США

Конвенция выдвинула Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии США. Голосование во многом носило формальный характер, поскольку по итогам праймериз и кокусов он остался фактически единственным кандидатом. Его основные конкуренты — бывший постпред США при ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис — выбыли из гонки, не сумев составить экс-президенту сколько-нибудь серьезную конкуренцию.

Трампа поддержали 2387 партийных делегатов из 50 штатов, а также от американских островных территорий — Американского Самоа, Пуэрто-Рико, Северных Марианских и Виргинских островов. «Как председатель [съезда] сообщаю, что Дональд Трамп, получивший большинство голосов, которые должны быть поданы на съезде, был выбран кандидатом от Республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов», — заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

Трамп предложил своего бывшего критика в качестве вице-президента

На съезде Трамп также представил однопартийцам своего кандидата в вице-президенты — 39-летнего сенатора от Огайо Джеймса Дэвида (Джей Ди) Вэнса. Тот сначала прославился как писатель: его книга «Элегия хиллбилли» (hillbilly — жаргонное слово в США, «деревенщина»), посвященная его непростому детству, прошедшему в бедности, стала бестселлером по версии New York Times в 2016 году, а в 2020 году была экранизирована Роном Ховардом.

После окончания старшей школы Вэнс прошел военную службу в Ираке в 2003–2007 годах в качестве военкора при пресс-службе Морской пехоты США, после чего за два года окончил Университет Огайо и поступил на юрфак Йельского университета. Затем стал венчурным финансистом и в 2017 году основал компанию Narya Capital (ее название — отсылка к «Властелину колец»).

Во время президентской кампании 2016 года Вэнс был одним из ярых критиков Трампа, называя того «культурным героином» и «американским Гитлером», а его сторонников обвиняя в расистских взглядах. Уже к 2018 году отношение Вэнса к Трампу сильно изменилось, а в 2022 году, снискав благословение экс-президента, он смог избраться сенатором от Огайо. В предвыборной кампании 2024 года Вэнс стал одним из главных доверенных лиц Трампа и сопровождал экс-президента на встречах со сторонниками и донорами партии.

«После долгих размышлений, а также учитывая огромные таланты многих других людей, я решил, что человек, который лучше всего подходит на должность вице-президента Соединенных Штатов, — это сенатор Джей Ди Вэнс от великого штата Огайо», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, отдельно отметив образование сенатора и его опыт ведения бизнеса.

Вэнс занимает довольно консервативную позицию в отношении миграции, абортов и борьбы с изменением климата, но принадлежит к так называемым новым правым — популистскому течению, которое отрицает ряд традиционных для республиканцев ценностей, уточняет USA Today. Например, Вэнс поддерживает высокие торговые тарифы и выступает против вмешательства США в иностранные конфликты, в том числе на Украине. Вэнс не считает целесообразным оказание военной помощи Киеву, поскольку это равносильно финансированию «нескончаемой войны». Сенатор также заявлял, что считает возможными переговоры с Россией и лично с российским президентом Владимиром Путиным. Кандидат в вице-президенты заявил Fox News 15 июля, что конфликт на Украине отвлек США от «самой большой угрозы» — Китая.

Подобно Трампу, Вэнс обвинял Европу в излишней зависимости от оборонных возможностей США и призывал союзников по НАТО заняться развитием собственных вооруженных сил. Он также неоднократно выступал в поддержку Израиля, аргументируя это своим вероисповеданием. «Большинство граждан этой страны верят (а я считаю себя христианином), что их спаситель родился, умер и воскрес на этой узкой полоске земли у побережья Средиземного моря, — сказал он об Израиле в мае. — Сама мысль о том, что когда-либо для американской внешней политики не будет важен этот уголок мира, абсурдна».

Трамп выступит с «объединяющей» речью в четверг

Съезд Республиканской партии продлится до 18 июля. На оставшиеся три дня запланированы многочисленные мероприятия, перекликающиеся с главным лозунгом Трампа — «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). Например, тема дискуссий 16 июля — «Сделаем Америку снова безопасной».

На съезде выступят двое старших сыновей Трампа — Дональд-младший и Эрик. Его супруга Мелания примет участие в съезде, но не заявлена в качестве одного из спикеров, равно как и дочь Иванка, хотя та и работала в его администрации в 2016–2020 годах. На мероприятиях также выступят видные республиканцы-конгрессмены и губернаторы, включая бывшего конкурента Трампа по внутрипартийным выборам Рона Десантиса, и журналист Такер Карлсон.

Как ожидается, 18 июля Трамп официально согласится на выдвижение в президенты от Республиканской партии и выступит с программной речью. Он уточнил в воскресенье, что после совершенного на него покушения решил полностью ее переписать.

«Моя [изначальная] речь была невероятно зажигательной. Она была жесткой — действительно хорошей, действительно жесткой. [Прошлой ночью] я ее выбросил. Я думаю, было бы очень плохо, если бы я встал на сцену и начал возмущаться тем, какие все ужасные, коррумпированные и нечестные, даже если это и правда. Если бы этого [покушения] не произошло, у нас была бы довольно хорошо подготовленная речь, которая была бы чрезвычайно жесткой. Но теперь у нас есть более объединяющая речь», — рассказал он в интервью Washington Examiner.