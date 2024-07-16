Президент Эстонии нашел замену ушедшей в отставку премьеру Кае Каллас
Президент Эстонии Алар Карис поручил и.о. министра по вопросам климата (также кандидату на этот пост) Кристену Михалу сформировать новый состав правительства, сообщил портал гостелерадио ERR.
После встречи с партийными лидерами 15 июля Карис сказал, что некоторые из них претендуют на пост премьер-министра. Он подчеркнул, что Партия реформ Эстонии, Социал-демократическая партия (SDE) и либеральная «Эстония 200» (Eesti 200) способны сформировать правительство. Три партии совместно правят страной с мая 2023 года. Они начали новые коалиционные переговоры 8 июля.
Теперь у Михала есть 14 суток, чтобы сформировать правительство. Затем рийгикогу (однопалатный парламент) должен проголосовать за новую коалицию. Ожидается, что она получит свои полномочия примерно в начале августа.
Накануне премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ Эстонии) и правительство страны подали в отставку, но она будет исполнять свои обязанности до приведения к присяге нового кабмина. Отставка Каллас связана с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза и вице-президента Еврокомиссии.
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в конце июня согласовали назначения на ключевые должности в структурах союза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сохранила свой пост, а возглавлявшего с 2019 года Евросовет Шарля Мишеля сменил экс-премьер Португалии Антониу Кошта.
Каллас — сторонница крайне резкого курса в отношении России. Так, в феврале российское МВД объявило ее в розыск. Летом 2022 года Каллас заявила, что в стране уберут «из публичного пространства» все советские памятники.
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