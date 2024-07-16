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Политика ,  
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Президент Эстонии нашел замену ушедшей в отставку премьеру Кае Каллас

Эстонский президент заявил, что Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Эстония 200» способны сформировать правительство. Накануне кабмин и премьер Каллас подали в отставку
Алар Карис
Алар Карис (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Президент Эстонии Алар Карис поручил и.о. министра по вопросам климата (также кандидату на этот пост) Кристену Михалу сформировать новый состав правительства, сообщил портал гостелерадио ERR.

После встречи с партийными лидерами 15 июля Карис сказал, что некоторые из них претендуют на пост премьер-министра. Он подчеркнул, что Партия реформ Эстонии, Социал-демократическая партия (SDE) и либеральная «Эстония 200» (Eesti 200) способны сформировать правительство. Три партии совместно правят страной с мая 2023 года. Они начали новые коалиционные переговоры 8 июля.

Теперь у Михала есть 14 суток, чтобы сформировать правительство. Затем рийгикогу (однопалатный парламент) должен проголосовать за новую коалицию. Ожидается, что она получит свои полномочия примерно в начале августа.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Накануне премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ Эстонии) и правительство страны подали в отставку, но она будет исполнять свои обязанности до приведения к присяге нового кабмина. Отставка Каллас связана с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза и вице-президента Еврокомиссии.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в конце июня согласовали назначения на ключевые должности в структурах союза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сохранила свой пост, а возглавлявшего с 2019 года Евросовет Шарля Мишеля сменил экс-премьер Португалии Антониу Кошта.

Каллас — сторонница крайне резкого курса в отношении России. Так, в феврале российское МВД объявило ее в розыск. Летом 2022 года Каллас заявила, что в стране уберут «из публичного пространства» все советские памятники.

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Теги
Георгий Смирнов
Эстония правительство отставка правительства
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